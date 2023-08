Daří se mu. Jan Kalabiška vstřelil v uplynulém kole branku, další přidal v Pardubicích a najednou je s dvěma góly nejlepším střelcem Slovácka.

Fotbalisté Slovácka slaví gól Jana Kalabišky na hřišti Pardubic. | Foto: 1. FC Slovácko

Za třemi body byla akce jako z počítačové hry. Petržela si naběhl za obranu soupeře a dokázal ukázkově odcentrovat. Míč propadl až na zadní tyč, kde byl nikým nehlídaný Kalabiška a balon pohodlně doklepl do prázdné brány.

„Už od začátku naší akce, prakticky od gólmana, jsem viděl, že mám náskok. Po centru mi balon ještě víc skočil, než jsem čekal, ale se štěstím přes tyčku jsem to proměnil,“ okomentoval svoji branku jediný střelec zápasu.

Slovácko vyhrálo ve východočeské areně poprvé. V dubnu letošního roku vedlo po poločase o jednu branku, ale ve druhé půlce svěřenci Martina Svědíka zkolabovali a třikrát inkasovali. Bylo to téma před zápasem v kabině hostů?

„Mluvilo se o tom. Nechtěli jsme, aby se Ta situace znovu opakovala. Brali jsme to jako ponaučení. Myslím, že to bylo hezké utkání. Snažili jsme se hrát fotbal, měli jsem nějaké šance, jednu jsme proměnili. Domácí nedali žádnou, proto jsme vyhráli,“ hodnotil zápas Jan Kalabiška a přidal pohled na druhé dějství.

„Ve druhé půlce už těch šancí tolik nebylo, já jsem mohl dát druhou branku a uklidnit mužstvo. Chtěl jsem balon přizvednou, nepodařilo se mi to. V závěru jsme to uhráli do vítězného konce – jsme spojení,“ přiznal krajní bek Slovácka.

Jan Kalabiška prožívá gólově vydařené období, ale nějakou střeleckou euforií odmítá.

„Proti Boleslavi jsem měl štěstí, že si Mates (Matouš Trmal) balon položil. Při druhé brance mě pardubická obrana nechala úplně volného. Pokud bych nedal z takové příležitosti gól, tak bych na hřišti neměl co dělat,“ okomentoval svoje dva poslední góly odchovanec Sokola Libiš na Mělnicku.

V příštím kole čeká na Slovácko velký zápas. Do Uherského Hradiště přijede Zlín, který se na krajské derby naladil výhrou proti Teplicích. V očekávání je také Jan Kalabiška.

„Bude se hrát o hodně. Hlavně fanoušci to prožívají. Slyšel jsem od nich, že nemusíme vyhrávat, stačí prý porazit Zlín,“ dívá se k sobotnímu derby nejlepší střelec Slovácka.