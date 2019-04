„V Teplicích to bylo něco otřesného. Vůbec jsme ten zápas nezvládli. Pokud se chceme dotáhnout na desáté místo, a to chceme, tak nám nezbývá nic jiného než zaskočit Plzeň,“ říká odvážně rodák z Uherského Ostrohu před nedělním fotbalovým tahákem.

Může Slovácko mistrovskou Plzeň porazit?

Může. V naší lize se dá porazit každý.

Viktorka na jaře nepůsobí tak suverénním dojmem jako na podzim. Souhlasíte?

Asi jo, ale mají obrovsky silný mančaft. Bude to strašně těžký zápas, takže si nemyslím, že bychom byli v nějaké výhodě. Bude to fakt složité.

Jsou pro vás zápasy proti Plzni, Spartě a Slavii víc motivační?

Je to další ligový zápas, ale musím říct, že se můžeme hodně zviditelnit. Sebrat body třem top týmům v lize už něco ukazuje. My jsme to dokázali proti Spartě. Nic nám nebrání v tom, abychom to dokázali i proti Plzni. Bude to o našem výkonu. Máme dost kvalitní tým na to, abychom Plzeň porazili.

Poslední domácí výhra proti Plzni je z roku 2005. Jak moc sledujete statistiku?

Vůbec ji nesleduji. (směje se)

Věříte, že proti Plzni budete znovu v základní sestavě?

To fakt nevím. Naše hra v Teplicích byla otřesná. Po zápase jsme se za výkon sami styděli. Před zápasem jsme věděli, jak to bude důležité. Všechno jsme si řekli, pak přišlo utkání, dostali jsme dva rychlé góly a všechno se sesypalo. Vůbec jsme ten zápas nezvládli. Pokud se chceme dotáhnout na desáté místo, a to chceme, tak nám nezbývá nic jiného než zaskočit Plzeň.

Dokážete vysvětlit, proč jste v tak důležitém zápase v Teplicích předvedli pod trenérem Svědíkem nejhorší výkon?

Asi ne, i když před zápasem všichni cítili jeho důležitost. Najednou to přijde a my předvedeme tohle – bylo to opravdu otřesné. V Teplicích jsme selhali, takové zápasy už si nemůžeme dovolit odehrát. To jsme nebyli my, musíme navázat na to, co bylo předtím.

Vstup do jara vám vyšel, dostali jste se do klidného středu tabulky. Mohlo to mužstvo uspokojit?

To nevím, to si nemyslím. Přišly tam nějaké remízy, ta s Boleslaví nás hodně mrzí ještě teď. Ten zápas jsme měli zvládnout. Pořád si myslím, že pokud bychom zvládli zápas v Teplicích, tak ta situace by byla úplně jiná, jenže my jsme ho prostě nezvládli.

Pořád věříte, že se ještě můžete dostat do střední skupiny, která bude bojovat o poháry?

Určitě, určitě. Pokud bude ta šance, tak se o to budeme rvát. Nechceme hrát ve skupině o sestup. Z posledních čtyř zápasů máme tři doma. Je jedno, jestli proti nám hraje silná Plzeň, prostě musíme bodovat.

V posledních zápasech nastupujete pravidelně. V Opavě jste dal dokonce branku a na další přihrál. Cítíte formu?

To bych úplně neřekl, ale když pravidelně hrajete, tak se cítíte líp. Rozhodně vám to přidá na sebevědomí.

Během celé sezony máte takové herní vlny. Blok zápasů hrajete a pak jste zase na střídačce. Čím to je? Dokážete to vysvětlit?

Nevím, je to složité vysvětlovat. Možná je to tím, že se nám vyměnil trenér. Ze začátku moc šancí nedostávám, pak se zase postupně dostanu do hry. Občas k tomu přispěje i nějaké zranění spoluhráčů. Máte pravdu. Je to takové nahoru – dolů. Momentálně jsem hodně rád, že dostávám příležitost – vážím si toho.

Jak moc je to o hlavě a o osobní pohodě?

Hodně. Náš kádr je kvalitativně vyrovnaný. Žádné obrovské herní rozdíly mezi námi nejsou. Je to o tom, jak se ten hráč cítí. Jak si věří a jaké má sebevědomí. Když jste v pohodě, tak si na hřišti víc dovolíte a děláte věci úplně jinak. Rozhodujete se o hodně líp a rychleji. Sebevědomí a sebedůvěra jsou ve hře strašně důležité.

Na jaře přišli zkušení hráči Hološko, Harba a Diviš. V týmu se zvýšila konkurence. Je to hodně cítit?

Za celou tu dobu, co jsem v kádru áčka, tam nebyl o sestavu takový boj. Nikdy nepřišlo tolik zkušených a kvalitních fotbalistů. Ta konkurence jde samozřejmě cítit, každý musí makat, aby se do zápasu nominoval. Teď se bojuje i o lavičku. Nikdo to nemá jisté. Dřív to bylo jiné. Bylo tu devatenáct hráčů a jeden šel na lavku, teď se do kádru nevejdou třeba čtyři hráči. To tu nikdy nebylo.

Je v týmu největší konkurence, co jste v kádru?

Musím říct, že určitě.

Pojďme na závěr k vašemu bratrovi. Michal nastoupil o víkendu v dresu PSV Eind᠆hoven k derby proti Ajaxu. Před téměř 60tisícovou návštěvou jeho tým prohrál 3:1. Sledoval jste ho?

Sledoval jsem to zpětně, věděl jsem dopředu, že nebude hrát na svém postu. Hrál desítku, podhrotového útočníka. Co jsem slyšel ohlasy od trenéra, tak i přes prohru byl s jeho výkonem spokojený. Odehráli kvalitní zápas. Hráli venku, na Ajaxu, ten tým má velkou fazonu. Nedávno vyřadil v Lize mistrů Real Madrid. Jediná škoda, že Ajax hrál v deseti a PSV dostalo v oslavení dva góly. Myslím, že jinak to byl dobrý zápas, jen tomu scházel ze strany PSV bodový zisk.