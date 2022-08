Fotbalisté Slovácka se po nepříjemných peripetiích vydali směr Švédsko, na dosah mají vysněný postup do základní skupiny Konferenční ligy i pořádný balík peněz.K pokladu a k historickému úspěchu jim stačí v odvetě 4. předkola na hřišti AIK Stockholm uhájit náskok 3:0 z úvodního domácího duelu, pak budou ve vytouženém cíli.

Všichni v Uherském Hradišti a okolí věří, že to ve Friends Areně ve čtvrtek večer večer klapne a že na Městský stadion Miroslava Valenty na podzim dorazí další tři atraktivní soupeři.

Ne, takhle jízda ještě nesmí skončit.

Slovácko odlétá za miliony i úspěchem. Kluci to mají v sobě, věří trenér Svědík

„Všichni to bereme velmi vážně. Víme, že nás čeká velmi důležitý zápas nejenom pro klub, ale i pro celý český fotbal,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík. „Kluci to mají v sobě. Vědí, o co se hraje. Jestli k tomu přistoupí stejně jako minulý čtvrtek, tak se o postup nebojím,“ přidává.

Slovácko se před klíčovou bitvou potýkalo s nepříjemným problémem.

Celek z Uherského Hradiště odletěl do Stockholmu k odvetnému zápasu 4. předkola proti AIK kvůli poruše letadla ukrajinských aerolinií místo v 10.30 až po jednadvacáté hodině.

Svědíkův tým strávil celý středeční den v Brně, kde se ubytoval v hotelu poblíž Výstaviště a na hřišti Moravské Slavie absolvoval i předzápasový trénink.Příprava na nejdůležitější zápas nejen sezony, ale celé klubové historie, tak byla zásadním způsobem narušena.

Kouč Svědík situaci jen těžce kousal. Dobře ví, co je ve hře.

Pro Slovácko jde o třetí pokus o postup z dvojzápasu v některém z hlavních evropských pohárů.Vloni svěřenci trenéra Svědíka ve 2. předkole Konferenční ligy vypadli až po penaltách s Lokomotivem Plovdiv.

Letos byl vítěz domácího poháru zařazen do 3. předkola Evropské ligy a po výsledcích 0:3 venku a 1:1 doma nestačil na Fenerbahce Istanbul.Proti AIK Stockholm si však vytvořil vynikající výchozí pozici. Na odvetu ve Švédsku se navíc naladil ligovým vítězstvím 2:1 v Olomouci.

Moravané jsou ve slušné formě. Neprohráli pět soutěžních duelů po sobě, zato AIK řeší interní problémy.

Druhý tým švédské ligy po porážce na Slovácku odvolal kouče Bartosze Grzelaka.Nahradil jej asistent a kouč juniorky Henok Goitom, který v klubu hrával na postu útočníka.

AIK pod jeho vedením vyhrál v neděli v Norrköpingu 4:2 a ve švédské lize je čtvrtý.Tým z Uherského Hradiště ale na soupeře nehledí.Ví, že pokud zopakuje výkon z minulého týdne, půjde dál a zajistí si prémii 2,94 milionu eur.

Motivace je tak jasná.