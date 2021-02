Už ve čtvrté minutě mazácky obstřelil levačkou teplického Čtvrtečku. „Přesně to jsme chtěli, byl to skvělý vstup do utkání. Po vedoucí brance se nám hrálo trošku líp,“ líčil po zápase dobře naladěný Jan Kalabiška.

Věděl jste po nahrávce Klimenta, kam balon kopnete nebo jste se rozhodoval až na poslední chvíli?

Na poslední chvíli. Chtěl jsem si to dát trošku kratší a vystřelit po zemi na zadní, akorát jsem si to trošku ukopnul. Nakonec jsem dal dloubáček, takové zakončení mi jde docela i na tréninku.

Trenér Svědík vás předělal na krajního obránce. Je to váš definitivní post?

Myslím si, že už je to definitivní, už mě do zálohy asi neposune. Maximální jako střídajícího hráče. Pokud budu nastupovat od začátku, tak jako obránce, už si na ten post zvykám. Ze začátku mi do prostoru zabíhali hráči, s tím jsem měl problémy, už jsem se s tím ale sžil.

Hráče někdy dostupujete hodně důrazně…

To moje bránění jeden na jednoho není ještě úplně nejlepší. Snažím se být hráči, co nejvíc na tělo, aby neměl žádný čas na manévrování.

V uplynulém kole jste v Jablonci nehráli. Cítili jste herní výpadek?

To si ani nemyslím. Osobně jsem to necítil, na tom terénu se stejně moc hrát nedalo. Byl to spíš takový boj, hra asi nebyla podle představ trenéra, ale hlavní je vítězství.

Před zápasem začalo hustě sněžit. Jaký byl terén?

Terén nebyl úplně nejhorší, čekal jsem to ještě horší. Trošku to klouzalo, ale nebylo to nic hrozného. Hřiště docela celý zápas drželo. Na to, jak sněžilo, to vypadlo ještě docela dobře. V první půlce jsem ani necítil nějakou zimu.

Doma drží obrana už čtyři zápasy čisté konto, Věděl jste to?

Osobně jsem o tom nevěděl, ale jsem za to rád. Jsem rád, že celý tým dobře brání. Začíná to už odshora, od kvalitního presinku ofenzivních hráčů.

Máte 34 bodů a už pár kol držíte čtvrtou příčku. Na co si troufáte ve zbytku sezony?

Těžko říct, do konce je ještě hodně zápasů, ale teď už by to chtělo čtvrtou příčku udržet. Mančafty před námi taky boduji, ale to čtvrté místo bychom mohli udržet. Je to náš cíl.