Žádní ofenzivní hráči, ale obránci Jan Kalabiška a Vlastimil Daníček měli největší příležitosti Slovácka v zápase proti ostravskému Baníku (0:1). Druhý jmenovaný mohl srovnat už ve 36. minutě, ale jeho střela si cestu do branky nenašla.

Fanoušci Baníku před zápasem na Slovácku | Video: Stanislav Dufka

„Trošku mi před tou střelou brnkl ostravský obránce do pravé nohy. Stihl mě rozhodit, už jsem balon neumístil, tak, jak jsem chtěl. Byl jsem na sebe hodně naštvaný,“ líčil podrobnosti neproměněné šance Vlastimil Daníček a přidal hodnocení zápasu.

„Rozhodla první půlka. Bohužel, inkasujeme po standardce, to nás bolí. Myslím si, že to byla příčina naší prohry. Ve druhé půlce už nám hra nevycházela podle našich představ. Nedostávali jsme se do šancí, nebyl tam žádný tlak v šestnáctce. Z naší strany to nebylo ono.“

Proti Baníku nastoupili svěřenci Martina Svědíka ke třetímu zápasu během sedmi dnů. Nemohla být za domácí prohrou únava z náročného týdne?

„To bych neřekl, nevím, čím to bylo. Nedostali jsme se do takového laufu, nedostali jsme se vůbec do tlaku. Nemyslím si, že to bylo o nějaké kondiční stránce. Spíš to bylo o nějakém klidu.“

Baník hrál proti Slovácku aktivně, měl větší vůli po vítězství. Vůbec nepřipomínal mančaft, který bojuje ve spodní polovině tabulky. Překvapil hráče Slovácka svým aktivním pojetím?

„Myslím, že jsme nebyli překvapení. Už minulý zápas proti Liberci hráli aktivně. Byli jsme na ně připravení, ale bohužel,“ smutnil Daníček, který sice přiznal komplikace, ale už se raději díval k dalším zápasům.

„Ano, je to v našem plánu komplikace, ale musíme se dívat dopředu. Ze tří zápasů máme jeden bod. Teď už ty výsledky nevrátíme. Chtěli jsme samozřejmě vytěžit víc. Ty ztráty nás hodně mrzí, ale před námi je ještě spousta zápasů. Věřím, že náš cíl dotáhneme do zdárného konce,“ přeje si Daníček, který šel ze hry kvůli lehkému zranění zhruba po hodině hry.