I když byl gólman fotbalistů Uherského Brodu Jakub Dostál otřesený, sobotní bitvu s Hodonínem dochytal. Ani vlastně neměl jinou možnost, protože domácí náhradního brankáře k dispozici neměli.

„Nakonec jsem to nějak zvládl,“ usmál se zlínský odchovanec.

Po tom souboji mu moc dobře nebylo. Po střetu s hodonínskými stopery Suchým a Kyselkou zůstal ležet na trávníku. Fanouškům zatrnulo, trenér Onda se zhluboka nadechl. Brankář Dostál ale po ošetření a krátkém oddechu vstal a derby dochytal, i když mu nebylo úplně nejlépe a chvilkami se mu motala hlava.

„Údajně jsem po rohu dostal od protihráče kolenem do hlavy. Nepamatuji si to,“ přiznává Dostál.

„Kdybychom měli náhradního brankáře, asi bych se nechal vystřídat,“ přidává.

Nakonec ale třiadvacetiletý gólman sobotní duel dochytal. I když moc práce neměl, dvakrát inkasoval a nakonec trpce kousal porážku 0:2.

„Zklamání je velké. Nechtěli jsme prohrát, což se stalo. Teď to bude těžké. Zase jsme se namočili do bojů o záchranu. Bude to složité až do konce,“ tuší jednička Uherského Brodu.

Slovácký celek je sice tři kola před koncem sezony devátý, ale vzhledem k reorganizaci třetí ligy a k pádu Znojma z druhé ligy sestupují letos z MSFL čtyři týmy.

„Sice jsme relativně v klidu, ale matematicky to ještě není hotové, takže musíme dál bojovat,“ uvedl.

Broďané si třaskavý souboj s Hodonínem pokazili sami. Na začátku druhé půle za nepříznivého stavu 0:1 zahodili obří tutovku a po hodině hry se hloupě nechal vyloučit Hruboš, který zbytečně udeřil Piňu do obličeje a musel ze hřiště.

„Nevím, co se tam úplně stalo, ale byla to zbytečná karta. Tím se utkání definitivně rozhodlo,“ ví Dostál.

Emoce plály, podráždění domácí se do hry o body už nevrátili.

„Nevím, proč jsme takto reagovali. Já to jako derby nevnímám. Pro mě je to zápas jako každý jiný,“ říká.

V tu chvíli totiž domácí tekli už 0:2. Ondův tým se snažil nervózní duel zdramatizovat, ale platonickou převahu v kontaktní branku nepřetavili.

I když Uherský Brod vyšel střelecky i bodově naprázdno, je Dostál s letošní sezonou spokojený.

„Pozitivní je spolupráce s panem Hamšíkem i trenérem. Parta v kabině je dobrá, což je nejdůležitější,“ tvrdí šikovný gólman.

Sám zatím neví, zda bude u řeky Olšavy pokračovat i v příštím ročníku.

„Uvidíme, co se mnou bude,“ přemítá. „Jsem hráčem Zlína a rád bych šel někam na hostování do druhé ligy,“ přiznává.

V budoucnu by si chtěl extravagantní gólman zachytat nejvyšší soutěž. V kontaktu s lidmi z Fastavu momentálně není. V rodném Zlíně už plnil roli trojky, ale po zrušení béčka odešel do Hulína, odkud se přesunul do Uherského Brodu.

„Hrával jsem s Ondrou Bačem nebo Romanem Mackem,“ vzpomíná na známé parťáky.