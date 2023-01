Na gól mu stačilo osm minut pobytu na zmrzlém trávníku. Gólová akce začala u Milana Petržely, záložník Slovácka prošel až do vápna, kde vystřelil, jeho rána byla zblokována, po sérii odrazů se balon se dostal k Marku Havlíkovi, který viděl nabíhajícího Holzera.

„Běžel jsem naslepo do soupeřovy šestnáctky. Marek mě našel mě perfektně. Byl jsem za zády budějovického obránce, takže mě neviděl. Brankář proti mně nevyběhl, a tak jsem si zpracoval balon a poslal ho do sítě," popisoval jediný gólový moment zápasu šťastný střelec a vrátil se k první půlce.

„Utkání pro nás nezačalo úplně dobře. Budějovice nás trošku překvapily svoji aktivní hrou odzadu. Také jsme měli i trochu štěstí, Michal Kadlec vykopl balon z prázdné branky. Druhá půlka už byla z naší strany lepší. Začali jsme mít i odražené balony ve středu hřiště. Už jsme Budějovice nepouštěli do žádných šancí.“

Ligový zápas se hrál poprvé na konci ledna. Teploměr ukazoval stupínek pod nulou, ale nepříjemný vítr pocitovou teplotu ještě víc srážel. Daniela Holzera velká zima zaskočila.

„Na lavičce to ještě šlo, tam je člověk navlečený. Když jsem se ale dostal na hřiště, měl jsem zmrzlé prsty na nohou, nebudu lhát. Hlavně silný vítr byl hodně nepříjemný, kdyby nefoukalo, bylo by to příjemnější. Pokud se ovšem rozhodlo, že se bude liga hrát v lednu, tak se s tím musíme poprat," přiznal Holzer.