A hosty hlavičkou zblízka nastartoval k obratu i třem bodům. „Určitě to ze mě spadlo,“ přiznává s velkou úlevou olomoucký odchovanec. „Na gól jsem čekal fakt dlouho. Konečně jsem byl odměněný za práci celého týmu,“ radoval se.

Jak moc se vám ulevilo?

Jsem rád, že jsem dal gól a že jsme vyhráli. Ale měl jsem tam další dvě šance, které jsem měl vyřešit lépe. Naštěstí z té druhé byla aspoň penalta. Výhra je hlavní.

Co říkáte na to, že jste se trefil hlavou?

Nějaké góly hlavou už jsem dal, ale kluci si z toho taky dělají srandu. Když to na ni spadne, občas je z toho gól. (úsměv) Po centru Sádě jsem viděl, jak míč Rigiho (Cicilia – pozn. red) přelétává, tak jsem se soustředil, abych balon hlavně trefil. Snažil jsem se to tlačit dolů, což se povedlo.

Vyjde vás branka draho?

Nevím, jestli to bude drahé. Kluci jsou hlavně rádi, že mně to tam konečně spadlo. Viděli na mě, že se občas trápím. I po první zahozené šanci jsem byl smutný. Přitom před utkáním ve Zlíně jsem byl klidný. Věřil jsem, že to tady zvládneme. Je dobře, že se to povedlo.

Měnil jste při dlouhém čekání na ligovou branku rituály?

Nic takového. Žádné metody jsem nezkoušel, ani svatba mě asi neuklidnila. (úsměv) Snad to tak půjde dál a týmu nějakými góly pomohu, protože branky se od nás ofenzivních hráčů očekávají. Uvidíme, co přinesou další týdny.

Věřil jste, že dlouhý střelecký půst ukončíte právě v derby?

Před zápasem jsem se cítil dobře, i na tréninku mi to tam padalo, což ale bylo i dřív. Nechtěl jsem to zakřiknout. Do zápasu jsem šel s čistou hlavou. Jsme rád, že to tam spadlo. Kdyby ale dal gól kdokoliv jiný, byli bychom stejně rádi.

Co říkáte na penaltu po zákroku na vás?

Teď se takové věci pískají. Vystřelil jsem a Jiráček mě dohrál. Když jsem viděl rozhodčího, že to jde zkoumat, byl jsem si jistý, že to bude penalta, protože mě vzal přes nohu.

Ale faul vaše zakončení neovlivnilo, ne?

To ne. On mě dojel až po střele. Takové šance bych měl dávat.

Co říkáte na šanci Petržely?

Už jsme si všichni mysleli, že je to gól. (úsměv) Kluci v kabině říkali, že i u té mé druhé střely zvedali ruce a radovali se. Je to škoda, ale možná nás neproměněná šance nakopla. Viděli jsme, že jsme lepší.

Souhlasíte s názorem, že první půlka z vaší strany nebyla moc dobrá?

První půlka ani z jedné strany nebyla moc dobrá. (úsměv) Je začátek ligy, týmy se nechtějí moc hnát dopředu. Gól Zlína nás ale nakopl. I my jsme se museli tlačit víc do zakončení. V první půlce byly spíš takové náznaky. Měli jsme jednu tutovku, ale pořádně nás probrala až penalta ve druhé půlce penalta.

V závěru vás Zlín zatlačil. Nebál jste se vyrovnání?

Je pravda, že závěr jsme neměli moc dobrý. Někdy jsme moc vylezli a měli díru mezi obranou a zálohou, což byla blbost. Měli jsme hrát víc kompaktně. Soupeř se tam dostával nějakými centry, několikrát nebezpečně zakončil. Měli jsme to uhrát víc zkušeně

Na hrotu máte po dlouhé době urostlého útočníka. Jak hodnotíte výkon Cicilii?

Hrál velmi dobře. Je velký, těžko se před něj dostává. Umí vyhodnotit situaci. Je to hráč, který umí sklepnout balon, vidí náběhy za obranu, což nám dříve chybělo. Myslím si, že bude hrát ještě lépe.