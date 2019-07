Měl na kopačce vyrovnávací trefu. Góly, který mohl otočit kormidlem zápasu ve prospěch Slovácka. Nestalo se. Zkušený křídelník Jan Navrátil se v 57. minutě ocitl sám na hranici šestnáctky, ale po standardní situaci poslal odražený balon placírkou nad břevno.

„Na vápně jsem nalitý balon. To byla jasná tutovka. Chtěl jsem to dávat nahoru, protože jsem nechtěl nikoho trefit, ale pokazil jsem to,“ kál se devětadvacetiletý fotbalista. „Kdybych dal góly, asi by to vypadalo jinak, takto jsem to pohřbil,“ ví Navrátil.