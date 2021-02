Pro zasvěcené to nebylo žádné velké překvapení. Šikovný záložník totiž potřebuje na jednu branku zhruba deset šancí.

První velkou příležitost měl po půlhodině hry po nahrávce Klimenta, ale netrefil ani bránu.

„Věřil jsem si na střelu. Chtěl jsem to trefit, obránce už mě dojížděl, ale to mě neomlouvá. Určitě jsem měl trefit aspoň branku. Při té druhé šanci mi dával balon Milan (Petržela – pozn. red.), už jsem nečekal a chtěl jsem to uklidit plackou na zadní. Balon měl asi letět větším obloučkem, nebyla tam žádná razance,“ popisoval Navrátil svoji příležitost dvacet minut před koncem zápasu.

Českobudějovické Dynamo předvedlo, proč je v tabulce venkovních zápasů na páté příčce. Hrálo organizovaně, defenzivu mělo pečlivě propracovanou a také záložní řada byla aktivnější.

„Prvních pětadvacet minut jsme byli pomalejší, Budějovice byly hodně nepříjemné. Měly větší drajv, to nám scházelo. Nám nešly nohy a dostávali jsme se do takových nepříjemných situací. Potom se to možná překulilo na naši stranu. Řekl bych, že byly ještě nepříjemnější než Karviná, na jaře asi nejlepší soupeř ,“ míní Navrátil.

„Hrály podobným stylem jako my. Měly gólové šance, sólový nájezd na naši bránu – tam nás podržel Víťa (brankář Nemrava). Byl to velice těžký zápas, výborný soupeř, remíza je asi nakonec zasloužená,“ pokračuje v hodnocení.

Slovácko v loňské sezoně oba zápasy proti Českým Budějovicím prohrálo. Měli to hráči v hlavách? „Určitě jsme to chtěli zlomit, věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř a těžký zápas. To se potvrdilo,“ přiznal záložník Slovácka.

V uplynulém týdnu se v různých médiích probírala úspěšná série a čtvrté místo Slovácka v tabulce.

Necítil tým trenéra Svědíka před zápasem větší tlak?

„Jedině od novinářů. Nijak extra se o našem umístění nebavíme, není to ani na pořadu dne. Chceme vyhrát každý zápas, na konci sezony uvidíme, na co to bude stačit. Musíme být pokorní a hrát jako tým. To nás zdobí a s tím můžeme uspět. Musíme navázat na výkony, které jsme předváděli v předešlých zápasech,“ přál si na závěr Jan Navrátil.