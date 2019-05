Fotbalisté Slovácka, kteří po úterním zápase s Opavou slavili záchranu v nejvyšší soutěži, se nedokázali hecnout proti sestupující Dukle Praha.

I když Moravané hráli dvě třetiny zápasu proti deseti, dlouhou přesilovku promrhali a nakonec v předposledním čtvrtém kole skupiny o záchranu pouze remizovali 0:0.

Hostující trenér Martin Svědík tak vytočený dlouho nebyl.

„Stalo se přesně, co jsme nechtěli. Jsem na mužstvo hodně nazlobený. Dostane to velice tvrdě pocítit,“ vzkázal na tiskové konferenci do kabiny kouč Slovácka.

Sobotní nezáživné střetnutí raději vůbec nehodnotil. Vyjádřil se pouze k mizernému výkonu týmu.

„Hodně mě mrzí, jakou kvalitou se mužstvo prezentovalo. Chtěl bych se omluvit našim fanouškům. Toto je pro mě neakceptovatelné, co jsme tady předvedli a vůbec mě nezajímá, jestli zápas skončil 0:0,“ hřímal před novináři rozzlobený Svědík.

Celek z Uherského Hradiště nenakoplo ani vyloučení domácí obránce Daniela Součka ve 23. minutě, kdy před šestnáctkou nedovoleně zastavil unikajícího Zajíce a rozhodčí Adámková beka Dukly vyloučila.

„My hrajeme skoro celý zápas proti deseti a stejně nejsme schopní si vytvořit nějaký trvalý tlak nebo nějaké pořádné šance k tomu, abychom skórovali. Je to jenom naší bohorovostí a nekvalitou,“ dodal Svědík.

Jeho tým se ve druhém poločase poprvé dostal ke střele až v 63. minutě. Záložník Havlík ale mířil nad. Čtvrt hodiny před koncem zkusil štěstí z dálky na vzdálenější tyč Hološko, ale Hruška zasáhl.

Pražané nakonec nerozhodný výsledek udrželi, v první lize však neporazili Slovácko podvanácté v řadě a na Julisce posedmé za sebou. Přesto byl kouč Dukly Roman Skuhravý spokojený.

„Nejvíce si na cením toho, jakým způsobem se kluci semkli a odpracovali to. To, že jsme soupeře nepustili do žádné vyložené situace, je pro mě velký bonus,“ prohlásil Skuhravý, který litoval situace z nastaveného času, kdy Dukla mohla zápas rozhodnout.

„Kluci to sehráli výborně a mohli být za tu práci odměnění. Vydolovali jsme bod po tvrdé práci," kvitoval Skuhravý.

Začátek přitom patřil hostům. „Do zápasu jsme kvůli sérii standardních situací soupeře a našim nevynuceným ztrátám nevstoupili moc dobře. Z mého pohledu to byl zápas dvou klíčových okamžiků. Prvním byla obrovská příležitost Holíka a samozřejmě potom to vyloučení,“ zakončil Skuhravý.

Fotbalisté Slovácka natáhli neporazitelnost na pět utkání, letošní sezonu zakončí v sobotu doma proti Karviné, kterou čeká baráž s Jihlavou.