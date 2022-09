Fotbalisté Plzně v nejvyšší soutěži zvítězili počtvrté za sebou, vylepšili klubový rekord na 27 ligových zápasů v řadě bez prohry a zůstávají jediným neporaženým týmem.

Západočeši otevřeli skóre už ve 42. sekundě nejrychlejším gólem sezony. Reinberk špatnou přihrávkou nabídl míč Vlkanovovi, čerstvá posila Viktorie našla rozběhnutého Kopice a ten přehodil brankáře Nguyena. Dvaatřicetiletý záložník si připsal premiérovou trefu v ročníku nejvyšší soutěže.

„Nedokáži si to vysvětlit, ale myslím si, že máme dost zkušené mužstvo na to, abychom toto eliminovali. Došlo k tomu, co jsme nechtěli. Plzeň šla naší hrubou chybou po rychlém brejku brzy do vedení,“ kroutil hlavou Svědík.

„Náš výkon na začátku byl nekoncentrovaný. Nevím, zda se něčeho bojíme, ale je to tady každý rok to stejné. Hlavně první poločas má vždycky stejný scénář,“ štve Svědíka.

Jeho tým se zvedl, v dalších minutách byli hosté nebezpečnější, žádnou vyloženou šanci si ale nevytvořili. Viktoria zahrozila až ve druhé části úvodní půle, ale Chorý v obou případech hlavičkoval nepřesně.

„Hru jsme sice opticky měli, ale Plzeň trpělivě čekala, měla to zavřené. Když jsme se do šestnáctky dostali, byli jsme naprosto plonkový. Chybí nám kvalita. Nedokážeme využít finální přihrávku ani střelu. Plzeň si to již od začátku zkušeně pohlídala,“ mrzelo Svědíka.

Plzeňští, kteří v závěru první půle přišli o zraněného Kopice, přidali pojistku těsně před pauzou. Po závaru v šestnáctce Slovácka se z dorážky prosadil Bucha.

„Plzeň jsme nechali skórovat z našeho rohového kopu a po brejkové akci. Takhle se tady vyhrát nedá,“ zlobil se Svědík.

Slovácko mohlo v 55. minutě snížit, ale bývalý plzeňský hráč Mihálik zblízka vypálil vedle. Hosté stupňovali tlak a Reinberkovu ránu už musel zneškodnit brankář Staněk.

Domácí se ovšem rychle probrali a v 70. minutě skórovali potřetí. Jemelka nacentroval do šestnáctky a Mosquera z voleje napálil míč o břevno do branky. Kolumbijský křídelník v této sezoně nejvyšší soutěže skóroval už potřetí.

Hosté se snažili aspoň snížit, jenže střídající Kozák ve velké šanci přestřelil branku. Na druhé straně gólman Nguyen vyrazil Sýkorovu ránu a Jemelkovu hlavičku z brankové čáry odvrátil stoper Hofmann.

„Ve druhé půli jsme bušili do soupeře. Měli jsme tam i nějaké příležitosti, které jsme nedali, kdežto Plzeň se párkrát ukázala v naší šestnáctce a udělila nám lekci z produktivity,“ posteskl si Svědík.

Podle něj se ale tým postupem do základní skupiny Evropské konferenční ligy neuspokojil, spíše doplácí na náročný program, neustálé pendlování.

Náročný kouč se ale na to nevymlouvá, byť z toho má trochu obavy. „V lize se musíme koncentrovat na každého soupeře, abychom dělali body a nedostali se do problémů jako loni Jablonec, Je potřeba, abychom v lize hodně zabrali, protože ze šesti zápasů jsme hned čtyřikrát prohrávali, takže asi si někde slevujeme. Přitom Plzeň je pohárový soupeř, účastník Ligy mistrů,“ připomíná Svědík.

O přestávce do šatny se mu příliš nechtělo. I proto na střídačce zůstal sedět o něco déle než jindy. „Hodně jsem přemýšlel, co v kabině řeknu,“ přiznal.

„Ono je to těžké. Před zápasem máte nějakou strategii, něco si řeknete. Třeba to, v čem jsou soupeři silní. Ať už to bylo s Libercem nebo teď s Plzní. Věděli Věděli jsme, že pečlivě využije každou naši chybu, že čeká na brejkové situace a my jí hned v první minutě nabídneme tento gól. To jsme jako klauni,“ nechápe.

Podle Svědíka je potřeba přenést pokyny z kabiny na hrací plochu, dodržet je na trávníku. „Pokyny je potřeba respektovat, protože je uděluji z nějakého důvodu. Jestliže je budeme takto ignorovat, tak se nemůžeme někam posunout a dostat,“ ví Svědík.

Jeho tým prohrál v lize podruhé během tří dnů, další anglický týden završí v neděli večer doma proti Slavii.