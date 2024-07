Vysoká posila z Michalovců, která zaujala na zkoušce a vysloužila si smlouvu v uherskohradišťském klubu, si při soutěžní premiéře vedla znamenitě. Ubránila všechna slávistická esa včetně střídajícího Chorého a pomohla Moravanům k velmi cenné bezbrankové remíze.

„Pro nás je to vzácný bod. Podali jsme zodpovědný týmový výkon. Slavia má obrovskou kvalitu. Věděli jsme, že cesta k úspěchu vede jedině přes pevnou obranu a chyby soupeře. Měli jsme tam i nějaké náznaky, nedotáhnuté akce, které jsme mohli vyřešit lépe,“ říká Vaško.

Urostlý zadák patřil v domácím týmu k nejlepším hráčů, po zápase jej chválil i kouč Slovácka Roman West.

„Je dobrý v soubojích, výborný hlavičkář. Má potenciál do budoucna. Je mu teprve 24 let. Už má něco za sebou, ale může se ještě zlepšovat. Když se sehraje, bude ještě lepší, ale proti Slavii naznačil, že by to mohlo fungovat dobře. Tím, že jsme nedostali gól, je to pro ně dobrý start,“ míní.

Sympatický a skromný obránce si debut v české nejvyšší soutěži užil. Předtím hrál čtyři roky v Michalovcích.

Zemplínu pod vedením kouče Františka Straky pomohl na jaře zachránit slovenskou ligu, v dorostu působil v italském Udinese. V neděli se postavil Slavii, hlavnímu kandidátovi na mistrovský titul.

„Česká liga je kvalitnější i náročnější. Poprvé jsem hrál před tolika lidmi. Fanoušci byli skvělí,“ prohlásil.

Vaško si šance váží. Je vděčný za příležitost, kterou ve Slovácku dostal. „Moje pocity jsou super. Vidím tady prostor na zlepšení. Těším se na sezonu. Věřím, že budu dostávat další šance. Chci pomoct týmu a co nejvíce hrát,“ říká.

Urostlý zadák si slušně počínal už v letní přípravě a rozhodně nezklamal ani v soutěžní premiéře.

Do základní sestavy mu pomohla nejen tvrdá práce a perfektní přístup, ale i zranění kapitána Daníčka a také dlouhá pauze Tomáše Břečky, který se stále dostává do herní pohody.

„Variant máme určitě víc. Uvidíme, jak to bude dál. Snad důvěru splatím dobrými výkony a v sestavě zůstanu,“ přeje si.

Pokud i v dalších zápasech zopakuje na výkon z neděle, kouč West nemá důvod ke změně.

I když měl Vaško proti sobě české reprezentanty, stíhal rychlostně, problémy neměl ani ve vzdušných soubojích. Navíc při rozehrávce nechyboval, zbytečně nefauloval.

Pořádně se zapotil až po změně stran, kdy kouč Trpišovský poslal do hry z lavičky krajana Schranze a další české reprezentanty Ševčíka s Chorým.

„V tu chvíli to pro nás bylo horší, protože Chorý je fyzicky zdatný, urostlejší než většina hráčů z ligy. Byl nepříjemný, dělal nám největší problém. Musel jsem u něj být natěsno, aby se nedostal do zakončení,“ líčí.

Stomilionová posila z Plzně se ale stejně jako Chytil či další sešívané hvězdy do pořádné šance nedostal. „I když jsme byli v závěru unavení, popasovali jsme se s tím dobře,“ dodal.