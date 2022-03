Severočeši přes zimu posílili. V jarních odvetách se jim daří. „Vstoupili do jara výborně, určitě nás nečeká nic jednoduchého. Navíc, co jsem viděl, tak terén v Teplicích asi nebude úplně optimální, takže očekávám velmi těžký zápas,“ povídá krajní bek Slovácka.

Teplice jsou navzdory jarní formě pořád v pásmu sestupu. Hrají doma, bude na ně tlak. Povinnost jim velí bodovat. Bude to pro Slovácko z tohoto pohledu jednodušší?

„Je pravda, že se domácím nějaké zápasy podařily. Budou si věřit. Na druhou stranu, my se máme také od čeho odrazit. Naše výkony jdou nahoru, už první půlka proti Pardubicím měla jakési měřítko. Boleslav jsme v uplynulém kole porazili. Doufám, že naše výkony se budou už jenom stupňovat. Věřím, že si poradíme i s Teplicemi a zápas zvládneme,“ burcuje odchovanec Slovácka a problém nevidí ani ve vykartovaném Hofmannovi.

„To prostě k fotbalu patří. Všichni víme, co máme hrát. Známe se už dlouho, v tom by být problém neměl. Minule nehrál pro karty Marek Havlík, před tím Milan Petržela. Vždycky z té sestavy někdo vypadne. Je na ostatních, aby se na zápas dobře připravili.“

Slovácko v uplynulém kole na jaře poprvé vyhrálo a také poprvé skórovalo. Lví podíl na první brance měl právě Petr Reinberk, jeho parádní přihrávku mezi tři hráče využil Václav Jurečka.

Obránce Slovácka přidal ke svým třem trefám v letošní sezoně čtvrtou asistenci. Jak hodnotí zápas proti Mladé Boleslavi (2:1) svojí optikou?

„Když jsem získal míč, tak jsem viděl, že Venca Jurečka nabíhá do dobré pozice. Prostor na přihrávku tam byl, takže jsem ani moc nepřemýšlel, jenom jsem mu balon posunul. Čekal jsem, že bude střílet z první, ale ještě si balon posunul a pak ho uklidil do branky. Myslím, že to udělal dobře. Jinak to byl hodně těžký zápas, takový jsem nehrál dlouho, bylo to nahoru - dolů. Bavili jsme se o tom v i kabině. Ten zápas nám vzal hodně si.“

Fotbalisté Slovácka mají sedm kol před koncem základní části už téměř jistou první šestku. Po loňské úspěšné sezoně hrají už druhý rok v horních patrech tabulky. Petr Reinberk má zaknihovaných 264 ligových startů.

V drtivé většiny to byly boje o záchranu. Jak velká je to pro hráče změna?

„Rozdíl je to obrovský – fotbal mě baví daleko víc. Pamatuji si, že po dvanácti kolech jsme měli třeba devět bodů – všichni řvali, byli jsme pod tlakem, byla nervozita. To se mi ani na stadion nechtělo chodit. Teďka je to jiné. V loňské sezoně jsme skončili čtvrtí a hrála se Evropa, momentálně k tomu máme také dobře nakročeno,“ povídá dvaatřicetiletý obránce.

Nejen fotbal je v těchto dnech na programu debat fotbalistů Slovácka. Už v uplynulém kole vyjádřili podporu napadené Ukrajině, když Michal Kadlec nastoupil v s kapitánskou páskou v ukrajinských barvách.

Svěřenci trenéra Martina Svědíka mají v kádru ruského hráče Vladislava Lovina. Právě ruská armáda napadla Ukrajinu. Debatují spolu o aktuální situaci? „Bavíme se o tom, máme to puštěné v kabině, snažíme se to nějakým způsobem sledovat. Pro Vlada je to nepříjemné, nemá to jednoduché, neztotožňuje se s tím,“ říká na závěr Petr Reinberk.