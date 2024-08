Jeho parádní střelu mu ještě lepším zákrokem zpacifikoval gólman Pražanů. „Ta střela se dala řešit jinak, určitě líp. Finální fáze je od nás špatná,“ dobře ví opora Slovácka.

Máte za sebou tři zápasy v nové sezoně. Ještě jste nedali branku. Co s tím?

Je to těžké, určitě to chceme protrhnou, tuhle smůlu, nebo nevím, jak to nazvat. Koncovku nemáme dobrou, ty situace neřešíme dobře. Musíme na tom dál pracovat, nic jiného nám ani nezbývá.

Už na jaře jste měli podobné problémy. Pořád se to táhne?

Je to možné, neřešíme ty klíčové situace dobře. Musíme na tom zapracovat.

Měl jste blízko k prvnímu gólu. Jaké byly pokyny trenéra?

Abych střílel, bohužel ta střela v síti neskončila. Remíza nás hodně mrzí. Doma bychom chtěli sbírat výhry, to se nám to nedaří. Máme to hodně v hlavách, ale doufám že to brzy protrhneme.

Hrají soupeři nějak jinak, když se vám nedaří dát branku?

To si nemyslím. Do těch šancí se dostáváme. Znovu to opakuju, ve finální fázi to neřešíme dobře.

Jaké je vaše hodnocení bezgólového zápasu?

První poločas byl vyrovnaný, byly tam šance na obou stranách. Osobně jsem tam měl jednu příležitost, kterou jsem neproměnil. Druhou půlku jsme začali aktivně, drželi jsme balon, tlačili jsme soupeře, ale museli jsme si dávat pozor na jejich brejky. Z druhé půlky jsme měli vytěžit víc, bohužel, se to nepodařilo a bereme remízu.

Cítil jste ze třetího kola nějaký pokrok? Je vidět herní zlepšení?

Určitě. První poločas byl dobrý, vstoupili jsme do něho aktivně, tlačili jsme soupeře. Byly tam i nějaké šance. Chtělo by to víc klidu v zakončení. I ta moje šance, kterou jsem měl, se dala vyřešit daleko líp.