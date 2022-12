V evropských pohárech jste skončili. Budete mít víc času na ligu a na domácí pohár. Jaké jsou vaše cíle pro jarní část sezony?

První cíl je ten, že se chceme v lize dostat do skupiny o titul. To je jednoznačný cíl. Na třetí místo ztrácíme dost bodů, pro nás bude asi stěžejní dostat se na čtvrtou příčku. Dál jsem ve čtvrtfinále domácího poháru, přesvědčili jsme se o tom, že je to dobrá cesta do Evropy. Pohár bude to pro nás stejně důležitý jako liga.

Jak moc vás mrzí, že nebudete v evropských pohárech na jaře?

Klidně bych ty poháry bral i na jaře, nevadilo mi to. Na druhou stranu liga je strašně vyrovnaná. Abychom se dostali do první šestky, tak budeme potřebovat vyhrávat a budeme mít na zápasy víc času. Pro nás to bude jenom dobře. Plus se můžeme soustředit na domácí pohár.

Hodně jste cestovali, poznali kluby jiné kvality. Jak se nato zpětně díváte?

Bylo toho na podzim spousta. Poznali jsme kvalitu Evropy, hrálo se dvakrát v týdnu. Bylo strašně málo času na trénování, fakticky jsme netrénovali. Také bylo těžké přepnout z pohárů na ligu. Závěr podzimu jsme zvládli, to bylo pro nás důležité.

Jak vám vyhovoval dvouzápasový rytmus v jednom týdnu?Lepší byla středa - neděle. Když se hrálo čtvrtek- neděle, tak den byl strašně znát. Ještě k tomu to cestování – bylo to fakt těžké.

V lednu máte před sebou dvě zahraniční soustředění. Uvítal jste to, nebo byste byl raději víc doma?

Vedení a trenéři se ptali, jak bychom si to představovali. Jestli chceme jedno delší soustředění nebo dvě kratší. Chtěli jsme dvě kratší. Myslím si, že Turecko bude super, je tam krásné počasí. Bude to lepší jako trénovat na umělce. V lednu nebudeme téměř doma, to asi manželky moc spokojené nebudou.

Těšil jste se na zimní dřinu?

Už jsem se těšil zpátky, stačilo to, že jsem nebyl v Dubaji. Byl jsem bez kluků delší dobu. Těšil jsem se na kabinu, těšil jsem se na srandu v kabině.