Branky Moravanů při výsledku 4:0 zaznamenali Jan Kalabiška, Václav Jurečka, Daniel Holzer a v závěru střídající Rigino Cicilia.

„Porazit Spartu takovým rozdílem je znamením dobré práce celého týmu. Posunuli jsme se v tabulce výš, teď chceme dohrát kvalitně zbývající zápasy v tomto roce. Píše se o tom, že můžeme hrát o titul, ale já to beru jako výkřiky do tmy," prohlásil trenér Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým neprohrál v nejvyšší soutěži osmý zápas po sobě, přičemž si v nich připsal sedm vítězství, a posunul se na druhé místo neúplné tabulky.

Před zápasem převzal domácí záložník Petržela dres s číslem 437 na počest rekordního počtu odehraných utkání v samostatné české lize, k čemuž osmatřicetiletý bývalý reprezentant potřeboval 18 sezon.

„Podle mě to nemělo žádnou chybu. Jak jsem si to představoval, tak to dopadlo. Jsme všichni strašně spokojení. Děkujeme všem fanouškům, kteří přišli a samozřejmě, rádi bychom, aby ve stejném počtu chodili na každý zápas. Mně by stačila jakákoliv výhra, ale diváci si takový výsledek zasloužili. 4:0 neporážíte Spartu každý den,” uvedl bývalý reprezentant.

Slovácko i díky Petrželovi zdolalo v lize Spartu po třech porážkách a v nejvyšší soutěži vyhrálo doma poosmé za sebou, z toho posedmé v tomto ročníku.