„Strašně mě to dostalo. Bylo to skvělé nedělní odpoledne,“ zářil bývalý záložník Brna, Zlína či Opavy, který nyní ve Zbrojovce trénuje mládež.

Brumovský rodák ocenil hlavně fantastický výkon Slovácka.

„Už v televizi, kdy jsem viděl jeho dva nebo tři zápasy, na mě udělalo velký dojem,“ říká. „Je perfektně organizované, poctivé do defenzivy. Těžko se překonává, protože hráči jedou na krev. I když je výkon stojí spoustu sil, na konci jsou po zásluze odměnění,“ chválí Kadlece a spol.

Naopak od favorizovaného Vrbova týmu čekal daleko víc. „Sparta mě obrovským způsobem zklamala,“ přiznává. „Hrála neúčelný fotbal, který nikomu neublíží,“ všiml si.

Celek z Uherského Hradiště předčil Pražany výkonem i nasazením. „Ve hře Slovácka bylo plno energie, drajvu. Navíc dávalo fantastické branky,“ vyzdvihuje.

„První gól Kalabišky padl po nádherné kombinaci asi čtyř hráčů. Pak si Jurečka v náběhu dobře tělem odstavil Štetinu a přidal druhu branku. Za stavu 3:0 bylo utkání prakticky rozhodnuto, protože Slovácko se pořád hnalo dopředu, tlačilo do zakončení. Odměnou mu byl čtvrtý gól Cicilii,“ přidává.

Podle Polácha byl jedním z viníků vysoké porážky právě nedůrazný stoper Štetina, který duel absolutně nezvládl. „Je to jedna z příčin, proč hrála Sparta tak špatně,“ míní.

POTKAL KAMARÁDY

Čtyřiačtyřicetiletý trenér ale nikoho kárat nemíní.

Chce hledat hlavně pozitiva. A těch bylo v neděli v Uherském Hradiště na jedno ligové utkání opravdu mnoho. „Hlavně atmosféra byla skvělá. Vidět v této době plný stadion, bylo fakt skvělé. Navíc jsem tam potkal spoustu známých. Kluků, se kterými jsem dříve hrával, takže jsme si spolu i chvilku popovídali,“ těší Polácha.

Jeden z jeho dřívějších parťáků ale pořád běhá po trávníku.

A právě Milan Petržela před zápasem převzal na počest rekordního počtu odehraných utkání v samostatné české lize dres s číslem 437.

„Překvapilo mě, že to dotáhl až sem,“ přiznává s úsměvem. „Vzpomínám, jak do Hradiště před lety přišel kluk v bílém tílku. Byl ještě nevyzrálý, zato byl strašně rychlý, dynamický a měl rád fotbal,“ vybavuje si.

„I když byl mladý, výborně zapadl do party. V kabině s ním byla velká sranda, výborně vycházel i s námi staršími hráči,“ líčí.

Petržela se brzy dostal do sestavy Slovácka, díky výkonům si vysloužil přestup do Sparty, odkud se přesunul do Plzně, kde výrazně ožil a Viktorce pomohl ke čtyřem titulům, sobě pak do národního týmu.

„Milanovi skvělou kariéru závidím, ale taky mu ji přeji,“ prohlásil.

„Je to skvělý kluk, který trošku poupravil životosprávu. O fotbale začal víc přemýšlet a o sebe dbát. Také jeho nedělní výkon proti Spartě byl vynikající. Ukázal, že je pořád stejně rychlý a chytrý. Dokáže načíst situace, na hřišti prodává své obrovské zkušenosti,“ oceňuje. „Společně s Kadlecem táhne mužstvo, oba jsou nesmírně důležití hráči,“ dodává.

NÁROČNÝ SVĚDÍK PO HRÁČÍCH ŠLAPE

I díky dvěma někdejším reprezentantům Slovácko drží po patnácti kolech druhé místo, opět po roce útočí na poháry. „Je super, že kluci druhou sezonu po sobě hrají takto nahoře. Za mě je to hlavně práce trenéra Svědíka, který je náročný a po hráčích šlape. Chce, aby to fungovalo,“ uvedl.

V loňské historické sezoně skončil celek z Uherského Hradiště čtvrtý, letos má našlápnuto ještě výš.

Může dokráčet až k titulu? „Těžko říct, ale kartami může zamíchat,“ je přesvědčený.

„Zápas se Spartou jasně ukázal, že mohou hrát s kýmkoliv. Ale jsou tam i další soupeři, jako Slavia a Plzeň. S nimi se o to poperou,“ míní. „Je to otevřené, rozhodovat budou maličkosti. Rozhodne se ale až na jaře, v závěrečných kolech. Tabulka je hodně našlapané, důležité budou hlavně vzájemné zápasy,“ dodává.