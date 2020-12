K úplně dokonalosti scházela jen vstřelená branka.

„Když dáte gól, tak je to vždycky příjemnější, ale v této chvíli mně to vůbec nevadí,“ povídal po nejlepším podzimním zápase Slovácka dobře naladěný Milan Petržela.

Byl to váš nejlepší výkon v podzimní části sezony?

Od nás to byl krásný zápas pro všechny naše fanoušky. Porazili jsme silný tým české ligy, můžeme být spokojení. Na druhou stranu se mi to proti Plzni hodnotí vždycky trošku hůř. Mám takové smíšené pocity, ale jsem rád, že jsme vyhráli a dali i dost branek. Myslím, že si to naši fanoušci užili.

Neschází vám k úplně spokojenosti vstřelený gól?

Vždycky když dáte gól, tak je to příjemnější, ale v této chvíli mně to vůbec nevadí.

Při první brance Slovácka jste střílel nejprve sám. Proč jste z vaší šance neskóroval?

Byl tam dobrý centr od Navrce (Jan Navrátil – pozn. red.) až na zadní tyčku, naběhl jsem si tam, ještě jsem se díval, jestli se nesrazím s Hrušou (brankářem Plzně). Když jsem viděl, že zůstal v bráně, tak jsem to chtěl za každou cenu zakončit. Malinko škoda, že jsem balon netrefil líp. Kali (Jan Kalabiška –pozn. red.) dobíhal a balon lehce doťuknul do branky.

První poločas jste byl nejlepší na hřišti. Můžete takový výkon opakovat každý zápas?

Samozřejmě, že bych chtěl, to je jasné. Jenže někdy to trošku drhne. Člověk jak vstoupí do zápasu, tak od toho se odvíjí celé utkání, vždycky je důležité jak chytnete úvod. Podle toho pak vypadá celý váš výkon. Proti Plzni se mi hrálo dobře, ale já to mám proti Viktorce specifické, vždycky se na ni víc vyhecuji.

Plzeň schytala debakl. Nebylo vám bývalých spoluhráčů až líto?

Už jsem říkal, že mám ze zápasu smíšené pocity, už jsem s kluky mluvil, takže je mně jich trošku líto. Na druhou stranu oblékám dres Slovácka, kopu za Slovácko, takže jsem rád, že jsme to zvládli a tři body zůstaly u nás.

V dresu Slovácka jste Plzeň porazil třikrát v řadě. Jak to hodnotíte?

Je to parádní, proti takovému soupeři je každý bod perfektní. Že se nám na Plzeň daří, tak to je jenom dobře.

Poprvé jste proti nastoupil proti Davidu Limberskému, který je váš velký kamarád. Po jednom vzájemném souboji jste letěl až na střídačku. Nebyli vaše souboje až příliš tvrdé?

Ne, bylo to v pohodě, ani jsme se o tom nijak moc nebavili. Spíš jsme se tomu po zápase zasmáli, že mě hodil až na střídačku. Nic tvrdého ani zákeřného tam nebylo. Jsme rádi, že jsme si proti sobě zahráli. Popřáli jsme si do dalších zápasů hodně štěstí a zdraví.

Slovácko poztrácelo hodně bodů proti mančaftům, které jsou ve spodní polovině tabulky. Není to škoda?

Je to škoda, chtělo by to s tabulkově slabšími soupeři sbírat body a pokusit se to potvrdit s těmi silnějšími. Nám se to moc nepodařilo, ale na druhou stranu asi nikdo nepočítal, že tady porazíme Plzeň.

Vypsal jste jako bývalý hráč Plzně za výhru nějakou motivační odměnu?

To je povinnost. Teď si kluci musí říct co – já jim to rád zaplatím.

Příští zápas hraje Plzeň proti Slavii. Jak vidíte po debaklu na Slovácku viktoriánské šance?

Plzeň je doma o hodně silnější. Myslím, že by Slavii mohli doma porazit, věřím, že to bude dobrý zápas a Plzeň vyhraje.