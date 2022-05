Ptát se, jestli je to váš životní zápase je asi zbytečné, že?

Asi jo (směje se).

Dal jste dva góly, a ještě jste nahrával Kalabiškovi do situace, z které byla penalta. Rozhodl úvod zápasu?

Začátek si myslím, že jsme měli dobrý. Honza Kalabiška si naběhl, dal jsem mu míč na penaltu a měli jsme super start. Pak jsme dali druhý gól a přišel zkrat, nepohlídali jsme si Hancka na odraženém míči, ale naštěstí hned poté jsme dali gól. Trefil jsem to čistě, zapadlo to tam a měli jsme zase dvougólový náskok.

Sparta se do šancí moc nedostávala. Viděl jste to stejně?

Nepamatuji si žádnou stoprocentní šanci Sparty. Ukázali jsme srdíčko a zaslouženě jsme vyhráli.

Nechtěl jste i přes zranění hrát druhý poločas?

Druhou půli bych už asi nezvládl. Měl jsem toho hodně, už jsem nemohl do sprintu. Měl jsem navíc bránit Hložka, který není úplně pomalý. Druhý gól jsem dával polozraněný, šlo mi to na levou a musel jsem si to oběhnout, protože levou jsem nemohl kopat, naštěstí jsem to trefil.

Cítil jste už před zápasem, že byste mohli Spartu porazit?

Cítil jsem to na nás už na rozcvičce a na začátku zápasu, že to chceme víc.

Sparta na kolenou. Slovácko ovládlo MOL Cup a má vytouženou trofej!

Kdy jste věřil, že získáte pohár?

Když nám rozhodčí řekl, že nastavuje tři minuty, tak už jsem věřil, že to máme. Pak pískl konec. Bylo to dojemné. Nadšení, emoce, slzy, radost, prostě super.

Co pro vás osobně znamená, že jste sehrál v zápase hlavní roli?

Musím říct, že ke konci ligové soutěže jsem měl hodně šancí, které jsem neproměnil. Hodně velkých – třeba v Plzni. Spousta lidí i kluci mi říkali, že si to schovávám na finále a dopadlo to, jak to dopadlo.

Jste slavící typ?

Určitě to oslavíme, ale nemůžu moc blbnout. Zítra jedu na dovolenou do Turecka.

Viděl jste trenéra Martina Svědíka v takové euforii?

Když se pískne, tak ten zápas prožívá. Po zápase má rád srandu, je pak úplně jiný člověk.

Myslíte, že trenéra vedení udrží?

My trenéra nikam nepustíme. On nás připravil, co se týče fyzičky, taktiky a má na tom obrovskou zásluhu.

V uplynulé sezoně jste z pohárové Evropy vypadli v prvním kole. Jak vidíte letošní šance?

Určitě to chceme vylepšit. Všichni si pamatujeme, jak to tu minule dopadlo. Zase jsme o něco zkušenější, snad by to mohlo být dobré. Věřím, že nám bude přát i los.