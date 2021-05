„Už jsi nepamatuji, kdy jsme takhle slavili remízu, i přes ten výsledek je to pro Slovácko nádherný večer,“ radoval se z nerozhodného výsledku kapitán týmu. Ještě dodejme, že svěřence Martina Svědíka by mohla o účast v Evropě připravit už jenom hodně divoká teorie.

Měli jste v hlavách, že můžete proti Bohemce rozhodnout? Nesvazovalo vám to nohy?

Nevím, jestli jsme to měli v hlavách. Nemyslím si, že by nás to nějak svazovalo. Stál proti nám kvalitní soupeř, který v lize dlouho neprohrál. Ve finále chceme čtvrté místo a budeme pro to dělat všechno.

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Po krásném přímáku jsme šli do vedení. Škoda, že jsme to neudrželi déle. Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém moc šancí nebylo. Škoda, že Honza Navrátil netrefil bránu. Chtěli jsme vyhrát, nakonec asi ta remíza je zasloužená. Držíme čtvrté místo a uvidíme, jak to bude dál. I přes tu remízu je to pro Slovácko nádherný večer.

Když jste se vracel do Slovácka, uměl jste si představit, že postoupíte s týmem do pohárové Evropy?

To jsem si neuměl představit. Myslím, že mnozí si to nedokázali vůbec představit. Ze začátku byly ty cíle zachránit se, hrát v klidu a nestresovat se. Nejprve se hrálo o záchranu, pak ten střed a teď jsme nahoře. Je to práce celého mančaftu, realizačního týmu a všech kolem klubu. S tím málem jsme dokázali hodně a možná to doceníme až později. Do konce ligy schází dvě kola, snad z nás ta nervozita spadne a potvrdíme čtvrté místo.

Budete slavit už dnes nebo to necháte po sezoně?

Příští kolo hrajeme až v neděli. Lehkou oslavu asi dáme, nebude to nic velkého, ale oslavit se to musí. Doufejme, že prolomíme Budějovice a konečně tam vyhrajeme, na závěr se chceme rozloučit s fanoušky výhrou proti Zlínu.

Vy už jste hrál Ligu mistrů i Evropskou ligu, co říkáte na Konferenční ligu?

Je to něco, co jsem ještě nehrál a sám jsem na tu soutěž zvědavý. Už jsem se po očku díval na kluby, které tam můžou hrát a musím říct, že jsou to opravdu zajímavé mančafty.

Které konkrétní týmy vás zaujaly?

Už jsem se díval, jak skončila turecká liga, třeba Fenerbahce tam může hrát, z Anglie tam může být Tottenham, z Italie AS Řím, nebo z Německa Union Berlín. Moc přesně jsem to ještě nestudoval, uvidíme.

Slovácko by mělo začít v druhém předkole. Bude podle vás složité se dostat do základní skupiny?

Tak bude, ale pro nás už je úspěch, že v tom předkole jsme. Vůbec jsme s tím nepočítali. Bereme to jako třešničku a musíme tam zamakat o co nejlepší výsledek. Kluci se tam můžou ukázat, zápasy budou sledovat různí skauti. Musíme postavit do příští sezony silný tým a budeme se na Konferenční ligu těšit.

Některé hlasy mluví o tom, že Konferenční liga byla vytvořena pro týmy z východní Evropy. Jaký je váš názor?

To si nemyslím, budou tam hrát Němci, Italové, Turci. Uvidíme, jak prestižní soutěž to pro ně bude. Je to evropská soutěž a dnes je fotbal strašně vyrovnaný. Osobně mezi východem a západem nedělám rozdíl. Pro nás je výborné, že taková soutěž existuje. Pro kluky je to bonus za celou sezonu. Věřím, že udržíme mančaft, co nejvíc pohromadě.

Po sezoně vám končí smlouva. Už jste se dohodl na dalším pokračování?Před sezonou jsem měl myšlenky na to, že to bude poslední. Tým si sedl, fotbal mě hodně bavil, takže je těžké končit, předpokládám, že ještě rok budu hrát. Jsme v jednání a vypadá to dobře.

Je z důvodů vašeho pokračování i váš syn? Tvrdil jste, že chcete, aby vás ještě viděl na hřišti.

Je to tak. Díky pandemii byly stadiony zavřené. Má rok a půl, už to docela vnímá, když se dívá na televizi, tak říká táta gól, i když jsem těch gólů moc nedal. To je další důvod, proč chci hrát. Sám jsem chodil na tátu, jeho zápasy jsme prožívali a těšili se na ně, chtěl bych to předat i synovi. Doufám, že se na Zlín dostane.