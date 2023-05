Dokud existuje šance, budou bojovat, ale další účast v Evropě je spíše utopie, zbožné přání. Fotbalisté Slovácka se před závěrečným zápasem nadstavby dostali do velmi složité pozice. Aby stejně jako loni skončili čtvrtý a hráli Konferenční ligu, musí zvítězit v Praze nad Slavií a zároveň doufat v porážku Bohemians 1905 proti Olomouci.

Fotbalisté Slovácka (modré dresy) ve 21. kole FORTUNA:LIGY vyzvali vedoucí Slavii. | Foto: 1. FC Slovácko

Jiná možnost, jak přeskočit klokany, není.

„Naděje umírá poslední,“ říká fotbalista Slovácka Pavel Juroška.

Mladý záložník si předem nevzdává, sympaticky nic nebalí. „Nějaká šance tam je, takže uděláme všechno pro to, abychom na Slavii uspěli. Uvidíme, jak dopadne Bohemka, ale koukat budeme primárně na sebe,“ tvrdí jednadvacetiletý mladík.

Celek z Uherského Hradiště si situaci zkomplikoval ve středu večer, kdy doma remizoval se Spartou 0:0 a Bohemka vyhrála v Plzni.

Teď musí doufat v zázrak. „Mrzí nás to. Loni jsme si prošli Evropou. Máme na to krásné zážitky i obrovské vzpomínky,“ říká asistent trenéra Slovácka Jan Palinek.

Dobře ví, že vyhrát na Slavii bude velmi složité. A že by Bohemka zaváhala s Olomoucí, které o nic nejde, je rovněž nepravděpodobné.

„I tak do Prahy pojedeme s otevřeným hledím. Chceme tam uspět. I když máme minimální naději na čtvrté místo, tak se o to chceme porvat,“ uvedl Palinek.

Moravané úplně bez šance nejsou, protože sešívaní přišli o titul a ve druhé sezoně po sobě obsadí druhé místo , takže motivaci budou hledat jen velmi těžko. Na to ale Kadlec a spol. nespoléhají.

„Slavia hraje doma, sezonu bude chtít zakončit vítězně,“ ví také Juroška.

„Hrají o prémie, čest i prestiž. Soupeř to určitě nevypustí,“ přidává Palinek.

Šampioni z ZL37NÉ, dojatý Krejčí. Podívejte se, jak se Rosický radoval z titulu

I když Slovácko závěrečný duel nezvládne a v Edenu prohraje, dojem z dalšího mimořádného ročníku mu to nezkazí. „Sezona byla skvělá,“ souhlasí Palinek.

Svědíkův tým si na podzim zahrál v základní skupině Konferenční lize, v MOL Cupu došel až do čtvrtfinále, také v lize hrál nahoře.

„Rád bychom to zopakovali. Bylo by to hezké, kdybychom si evropské poháry ještě někdy zahráli,“ přiznává Palinek.

Právě nabitý podzimní program ale přinesl Moravanům výpadky, zbytečné ztráty. „Kádr jsme neměli až tak široký, na podzim jsme ztratili dost bodů,“ souhlasí zkušený trenér.

„Na druhé straně jsme se s s tím popasovali velmi dobře. Také začátek jara byl dobrý, ale nakonec jsme ztrátu nedohnali,“ štve Palinka.

Svědík gratuloval Spartě, Evropu nevzdává. Budeme hrát až do konce, slibuje

Slovácko navíc na konci sezony sužují zranění, absence. Ve středu proti Spartě nehráli Petržela ani Reinberk, jen na lavičce začal Daníček. Mimo hru jsou Kohút s Břečkou, problémy trápí i další borce.

„Vyhlížíme konec sezony, protože někteří hráči toho mají dost, jsou již za hranou. Potřebuji si pár týdnů odpočinout, volno jim přijde velmi vhod,“ ví dobře Palinek.

Fotbalistům Slovácka začne dovolená hned po sobotním duelu na Slavii. Sejdou se v polovině června, kdy v Olomouci absolvují fyzické testy.

Větší část týmu první trénink absolvuje v pátek 16. června, všichni se sejdou o tři dny později v pondělí 19. června.

Moravané si krátký letní dril zpestří týdenním soustředěním v Rakousku, kam míří po státních svátcích 7. července.