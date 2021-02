V české lize má za sebou 193 utkání a v dresu slovenské Senici odehrál 107 zápasů. „Nedávno jsem se díval náhodou na statistiku. Myslím, že je to hezké číslo. V naší lize to bude za chvilku dvě stě zápasů, ale nijak se k tomu neupínám. Důležité je zůstat zdravý,“ říká před pátečním duelem proti Teplicím ostřílený univerzál.

Ale zakulatit byste to mohl, ne?

Tak doufám, že je stihnu, sezona bude ještě dlouhá.

Celý týden mrzne, k tomu sněhové přeháňky. Jak moc vám to komplikuje přípravu?

V pondělí, po té sněhové nadílce, jsme trénovali v hale intervalostní cvičení. Děláme, co můžeme, snažíme se zimním podmínkám přizpůsobit. Teplice to budou mít asi podobné.

Teplicím se nedaří ani po výměně trenéra. Souhlasíte, že do zápasu jdete jako jasný favorit?

Podle postavení v tabulce asi jo, budeme to naše umístění chtít potvrdit. Bude to ale těžké, v naší lize není lehkého zápasu, nesmíme dát soupeři prostor. Ještě uvidíme, jakou taktiku zvolí trenér.

Severočeši jsou až čtrnáctí. Je to pro vás překvapení?

Čekal bych, že budou o pár stupínků výš. Nemají vůbec špatný kádr. Mareš s Řezníčkem jsou nahoře nepříjemní, vzadu mají zkušeného Mazucha. Jsou tam další ostřílení borci Ljevakovič a Vondrášek. Mají zkušený tým, který je doplněný mladými hráči, ale pořád jim to nějak nevychází. My jsme také vlastně s téměř totožným kádrem hráli o záchranu, je to asi o momentální formě a o trenérovi.

V uplynulém kole se v Jablonci kvůli počasí nehrálo. Je to pro vás z hlediska zápasového rytmu komplikace?

Do Hradiště jsme přijeli v neděli před pátou odpoledne a odehráli na umělce modelové utkání, abychom měli jakoby zápasové vytížení. Samozřejmě, že vám to nenahradí plnohodnotný zápas, ale třeba budeme na další utkání trošku víc odpočatí. Uvidíme, co to s námi udělá.

Slovácko je na čtvrtém místě, v posledních zápasech nastupujete pravidelně. Je to jedna z vašich nejlepších ligových sezon?

Ještě s Mladou Boleslaví jsme byli na konci sezony čtvrtí, ale vyhráli jsme v sezoně 2015/2016 pohár – to bylo ještě o něco lepší. Ve Slovácku je větší pohoda, je tu lepší parta. Víc si to užívám a v poháru jsme také ještě ve hře. Od Boleslavi se i umístění v horních patrech tabulky očekává, tady je to překvapení – o to je to lepší.

Mimochodem, Boleslav hraje v letošní sezoně nečekaně o záchranu. Co nato říkáte?

Hodně posilují. Čekal jsem, že to trenér Jarolím po těch posilách v Boleslavi zvedne. Zatím se jim nedaří – těžko říct, co je tam špatně.

Na zápasy vás jezdí podporovat také fanouškovská enkláva ze Senice, odkud pochází vaše manželka. Jak moc vám schází jejich podpora?

Fanoušci mně schází, to je jasné. Ze Senice jezdí rodina, už jsme tam dlouho nebyli. Je to sice na Slovensko, ale zase cesta za rodinou, tak snad bychom mohli. Hraje se v pátek, tak uvidíme, třeba tam o víkendu zase vyrazíme.