„Pracovníci technického úseku se snaží udělat maximum pro to, aby travnatá plocha byla v co nejlepším stavu. Samozřejmě vzhledem k ročnímu období jsou naše možnosti omezené,“ přiznává na klubovém webu hlavní správce stadionu Radomír Vlk, který při domácích zápasech vykonává funkci hlavního pořadatele.

V týdnu však má na starosti především hrací plochu, která se ve středu dopoledne navzdory všem okolnostem zelenala. „I přesto že mrzne, tak na povrchu je momentálně kolem pěti stupňů a hrací plocha je v rámci možností v dobrém stavu,“ hlásí Vlk.

Počasí ale fotbalu příliš nepřeje. V poledne začalo na Slovácku sněžit, teploty znovu klesly pod nulu. „Pokud by přišlo větší množství sněhu a velké mrazy, tak ani to nemusí stačit,“ uvědomuje si Vlk. „Hřiště by v takovém případě bylo opravdu hodně podmáčené. Mohlo by pak dojít k jeho zničení, tak jak jsme to viděli třeba v Jablonci. Pak se s tím něco dělá opravdu těžko,“ přidává šéf technického úseku.

Páteční předehrávka 19. kola FORTUNA:LIGY by však ohrožená být neměla. Základem je, aby travnatá plocha byla bez sněhu. „Při větším množství srážek totiž může i při vytápění dojít k tomu, že se na hřišti vytvoří vrstva sněhu, která může na povrchu zamrzat. Takovou krustu je třeba manuálně odstranit,“ vysvětluje Vlk. „Následně na hřiště vyjede verti-drain (provzdušnění), aby došlo k jeho co nejlepšímu vyschnutí, a pak lehce pískujeme. Samozřejmě vše se provádí se zvýšenou opatrností, aby technika hřiště nepoškodila,“ přibližuje.

Kromě samotné trávy se pracovníci technického úseku starají i o přilehlé plochy kolem střídaček. Kvůli odstranění ledu berou zaměstnanci Slovácka často do ruky rýče nebo i motyky. „Vše musí být odstraněno, protože by mohlo dojít ke zranění někoho z aktérů,“ dodává Vlk.

Páteční předehrávka 19. kola FORTUNA:LIGY mezi Slováckem a Teplicemi začíná v osmnáct hodin. Přímým přenosem jej vysílá ČT Sport.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl