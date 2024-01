Utekli mrazivým teplotám, zimě a vydali se za lepšími podmínkami, přírodní trávou i sluníčkem do Turecka. Fotbalisté Slovácka v pátek navečer přiletěli do Antalye, ve známém turistickém letovisku a přístavním městě ležícím na pobřeží Středozemního moře začali své první zahraniční soustředění.

Fotbalisté Slovácka jsou nyní na soustředění v turecké Antalyi. | Foto: 1. FC Slovácko

Na Moravany v Turecku přivítalo příjemné jarní počasí. Teploměr ukazoval třináct stupňů, hřiště bylo skvěle připravené.

„Máme tady vše, co ke kvalitní přípravě potřebujeme. Nejdůležitější pro nás jsou samozřejmě přírodní tréninkové plochy, které jsou kvalitně připravené. Špičkové je i zázemí co se týče stravy a regeneračních možností,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski.

Cesta z Uherského Hradiště do Antalye se obešla bez komplikací. „Už jsme zvyklí do Turecka cestovat, takže každý z nás strávil čas po svém. Někdo si pustil film, jiní poslouchali muziku, četli si knížku a někdo spal,“ popisuje záložník či obránce Slovácka Vlastimil Daníček.

„I ubytování je v pohodě. Někdo asi díky posunu času usínal později, ale to by neměl být problém,“ přidává.

Zatímco v pátek po příletu ještě hráči čtvrtého týmu FORTUNA:LIGY ještě netrénovali, v sobotu poprvé vyběhli na zelený a precizně střižený pažit. Předtím byli ještě v posilovně. „Je opravdu velká a máme v ní vše, co potřebujeme. Hřiště bylo fantastické. Co se týče počasí, tak ráno jsme měli deset stupňů, ale bylo sluníčko, takže pocitově to bylo vyšší a velmi příjemné,“ líčí Daníček.

Moravany čeká na pobřeží Středozemního moře klasický dril. Tréninky jim zpestří dva přípravné zápasy. V neděli se Slovácko utká s třetím týmem rumunské ligy Universitatea Craiova a ve čtvrtek změří síly s vídeňským Rapidem.