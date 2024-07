Do nové sezony vede fotbalisty Slovácka s kapitánskou páskou Stanislav Hofmann. Mančaft si zvolil Vlastimila Daníčka, ale po dobu jeho zranění bude jeho zástupcem právě zkušený stoper. „Přebírám pásku, když tu Vlasta není. Je to větší zodpovědnost, člověk chce týmu více pomocí. Před zápasem proti Slavii jsem měl v kabině i malý proslov,“ přiznal Stanislav Hofmann pro klubovou televizi.

Právě z vydařeného zápasu proti Pražanům byl mělo Slovácko vycházet ve druhém kole.

V Lokotrans aréně bude na svěřence Romana Westa čekat v nedělním podvečeru Mladá Boleslav. Středočeši v úvodním zápase prohráli na hřišti Jablonce o dvě branky a dostali dvě červené karty „Kus toho zápasu jsem viděl. Do první červené karty hrála Boleslav docela dobře, pak se jim to rozpadlo. Mužstvo znám, od uplynulé sezony se moc nezměnilo. Otázkou je, co s nimi udělá pohárový zápas, který hrají v týdnu,“ přemítá obránce Slovácka.

V posledních osmi vzájemných zápasech Slovácko šestkrát vyhrálo a dvakrát remizovalo. Pro mužstvo z Uherského Hradiště jsou Středočeši statisticky příjemným soupeřem. To vnímá i Stanislav Hofmann. „V Boleslavi se nám daří. Věřím, že navážeme na dobrý výkon z prvního kola a odstartujeme ligu dobře.“

Před začátkem letošního ročníku došlo ve Slovácku k nevídanému příchodu nových tváří. Celkem šest nových hráčů má k dispozici kouč Roman West. Jak tuto změnu vnímá kapitán Slovácka?

„Jsou to většinou mladší kluci. Také dva cizinci, ale ti hráli dřív naši ligu, takže je známe. Myslím, že všichni zapadli velmi dobře. Kluk, který se chce bavit a je normální, tak do kabiny zapadne vždycky dobře,“ dobře ví Stanislav Hofmann.

V prvním kole nastoupil z nováčků v základu stoper Filip Vaško, v průběhu zápasu střídali Ndefe a De Azevedo. Souhra s týmem nebyla podle Hofmanna úplně ideální.

„Bude to nějakou dobu ještě trvat, hlavně pro ně. Věřím, že se to bude každým tréninkem zlepšovat. Jsem přesvědčený, že nováčci zapadnou podle přání trenéra,“ říká kapitán týmu z Uherského Hradiště a jednou větou se ještě vrací k bezgólovému zápasu proti pražské Slavii.

„Se Slavií je bod vždycky cenný. Od nás tam bylo nasazení, vůle, chuť do zápasu. Splnili jsme, co jsme chtěli. S trochou štěstí v závěru jsme mohli dát gól z nějakého brejku a dokonce vyhrát.“

Náš cíl je úspěšné Slovácko. Tvrdí kondiční trenér

S trenérem Romanem Westem přišel do Slovácka také nový kondiční kouč Aleš Buzek. K Miroslavu Mikšíčkovi, tak přišel druhý kondiční trenér.

„V lize je to naprosto normální a standartní věc, že klub mám dva kondiční trenéry. Mirek tady odvádí perfektní práci, nechci to měnit, jen si role podělíme. Náš cíl je, aby bylo Slovácko úspěšné,“ přeje si Aleš Buzek, který bude na lavičce také v Mladé Boleslavi.

„Čeká se znovu horké počasí, musíme dbát na pitný režim, minerály a vitamíny. Domácí budou po pohárovém zápase, ale myslím si, že na začátku sezony to nebude mít na jejich výkon žádný vliv,“ říká na závěr kondiční trenér Slovácka.

