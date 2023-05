ROZHOVOR/ Kapitán Slovácka Michal Kadlec přišel mezi novináře hodnotit závěrečný domácí duel letošní sezony. Po závěrečném hvizdu rozhodčího sledoval křepčení a dovádění Sparťanů, kteří získali na Slovácku po devíti letech mistrovský titul. Stačila jim k tomu bezbranková remíza. Bod ještě dává naději svěřencům Martina Svědíka zabojovat o pohárovou Evropu. Stačí „maličkost.“ Vyhrát na Slavii a doufat, že Bohemka neporazí Olomouc. „Jsou i lehčí úkoly, ale myslím, že je to v našich silách. Šance na Evropu je menší, ale pořád je,“ neskládá zbraně Kadlec.

Kapitán fotbalistů Slovácka Michal Kadlec. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Kde jste podle vás v boji o evropské poháry nejvíc ztratili?

V nadstavbě jsme hráli na Bohemce bez branek, doma proti Spartě také. Nemáme nejmladší mančaft, vytěžili jsme asi maximum. Klobouk dolů, za to, co jsme zvládli. V sobotu zmobilizujeme poslední síly, dáme do toho všechno. Sezonu musíme hodnotit kladně. Probojovali jsme se do top šestky, je to super výkon od celého Slovácka.

Jste tedy spokojený?

Je potřeba říct, že i kdyby to nedopadlo, tak je ta sezona výborná. Je jedna z těch nejúspěšnějších v historii Slovácka, Kluci si vyzkoušeli poháry, odehrálo se spoustu zápasů. Stálo nás to hodně bodů na podzim.

Ztratili jste na Bohemku další body. Jak složité bude vybojovat čtvrté místo?

Bohemka nám odskočila, ale ještě máme teoretickou šanci. Uvidíme, co se stane v sobotu v posledním zápase. Šance je menší, ale pořád je. Dokud naděje žije, tak ji budeme živit. Může se stát cokoliv. Musíme na Slavii vyhrát. Jsou i lehčí úkoly, ale myslím, že je to v našich silách.

Jak byste zhodnotil bezbrankovou remízu?

Viděli jsme bojové utkání, důležité pro nás i pro Spartu. Terén byl náročný. Celý zápas pršelo, bylo to takové anglické počasí. Utkání bylo nervózní, hodně faulů na obou stranách. Když to shrneme tak ta remíza byla asi zasloužená. Škoda, že nedáme už několikátý zápas gól, hlavně doma. Ohrožení brány tam moc nebylo. Mrzí mě, že jsme před domácím publikem nevyhráli. Atmosféra zápasu snesla ty nejvyšší parametry.

Závěr ligy už dojíždíte na morál. Souhlasíte?

Myslím, že všichni mají hodně zraněných. Sparta také dohrávala v kombinované sestavě. Zase dostali prostor mladí kluci. Řekl bych, že do zápasu dali všichni maximum, byl to i náš cíl. Znovu musím opakovat. Škoda, že nedáme gól a víc neohrozíme branku.

Jako bývalý Sparťan jste přál titul asi Spartě. Je to tak?

Myslím si, že za poslední půlrok si Sparta titul zasloužila. Nikdo s ní už moc nepočítal, ale nasbírala nejvíc bodů. Zvládla derby a další těžké zápasy. Ve Spartě jsem působil, je pro mě příjemnější, že titul vyhrála právě Sparta, ale na druhou stranu jsem smutný, že jsme dneska doma nevyhráli.