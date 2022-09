„Na psychiku to není ideální. Určitě je to pro nás mrzuté,“ říká trenér Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým v nejvyšší české soutěži klopýtl počtvrté v řadě, potřetí za sebou neudržel vedení a nechal soupeře srovnat. „Místo třech bodů si domů vezeme jenom remízu, což je smutné, když gól dostaneme v posledních vteřinách,“ hořekuje.

Osmačtyřicetiletý kouč, jenž v minulosti Mladou Boleslav vedl, udělal po čtvrteční domácí remíze 3:3 s Partizanem Bělehrad v úvodním duelu skupiny Evropské konferenční ligy osm změn v sestavě, což se projevilo i na špatném vstupu do utkání.

Soupeř zahrozil hned ve druhé minutě, ale Ladra v jasné šanci překopl branku. „První poločas byl vyrovnaný, neurovnaný, zato bojovný a soubojový se spoustou ztrát,“ říká Svědík.

Celek z Uherského Hradiště se sice v závěru první půle dostal po trefě Iráčana Doskiho do vedení, nicméně i za stavu 1:0 po změně stran pokračoval v nevýrazném výkonu. „Je potřeba si přiznat, že druhý poločas byl horší než ten první,“ míní hostující kouč.

Svěřence ale tentokrát veřejně nekáral. „Víme, že každý den není posvícení. Při našem náročném programu to vázlo. Věřili jsme však, že když sestavu prostřídáme, tak to bude lepší, ale z tlaku jsme se nedostali,“ mrzí Svědíka.

„Mihálik vpředu neudržel žádný balon, a když jsme se tam už dostali, tak jsme byli zase nepřesní,“ posteskl si.

Další ztráta. Slovácko přišlo v Mladé Boleslavi o výhru v nastaveném čase

Středočeši s přibývajícími minutami zjednodušili hru, nahoru posunuli stopera Šimka a hrozili z nákopů, rohů i jiných standardních situací.

„V závěru už to vypadalo, že vedení ubráníme, ale místo toho, abychom dohráli zápas na soupeřově polovině, kde jsme měli trestný kop, tak si necháme dát v nastaveném čase ze standardky branku,“ kroutí hlavou.

Slovácku tak příliš nevyšla generálka na čtvrteční utkání Evropské konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem.

„Vždycky to musíte hodit stranou. K fotbalu patří i špatné výsledky, porážky i remízy. Ne vždycky jste na vítězné vlně,“ připomíná Svědík.

Po dalším nezdaru zůstal nečekaně v klidu. „Nezbývá nám nic jiného než se poučit z chyb, hodit to za hlavu a jet dál,“ ví dobře. „Program je náročný, zápasy jdou rychle po sobě a my se musíme s čistou hlavou chystat na další utkání a ne se v něčem hrabat a nějakým způsobem to moc detailně pitvat. Zásadní věci si ale řekneme a ukážeme,“ pokračuje.

„Náš mančaft je ale natolik zkušený, že by si měl takové zápasy pohlídat. Jinak než tvrdou prací se z toho však nedostaneme,“ dodává.