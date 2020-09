Uherské Hradiště -

V Příbrami působil před více než deseti lety – v sezoně 2008/2009. „Jéjej, to už je strašně dávno, ale teď se tam vrátil Tomáš Pilík, který tam se mnou hrával. Zůstal tam ještě masér, kustod a samozřejmě prezident klubu pan Starka,“ vypočítává Kalabiška zbylé členy kádru z jeho příbramské mise.

Slovácko má po třech kolech sedm bodů a v tabulce mu patří třetí příčka. Proti Příbrami, která má jediný bod, je tak favorit zápasu jasný. „Asi to tak bude,“ říká opatrně Kalabiška a dodává.

„Jsou to těžké zápasy, liga je vyrovnaná. Samozřejmě, že jdeme do zápasu s cílem urvat tři body, poslední dobou se nám na Příbram daří. O nějakém podcenění soupeře nemůže být ani řeč. On si to už trenér pohlídá. Na druhou stranu potvrdit výhru z venku bývá nejhorší,“ dobře ví obránce Slovácka.“

Z bývalého záložníka se postupem času stává defenzivní hráč.

Trenér Martin Svědík ho stále častěji staví na kraj obrany. „Ve Zlíně jsem naskočil do zálohy, ale spíš to bude častěji ten post obránce. Ono se to tak říká, že čím je hráč starší, tím víc se posunuje dozadu. Už mně zbývá jenom post stopera. Do brány snad nepůjdu,“ říká s úsměvem Jan Kalabiška a přiznává. „Celou kariéru jsem hrál v záloze, nemám to bránění ještě úplně zažité,“ přiznává.

Vstup do ligy se Slovácku vydařil. Mužstvo Martina Svědíka vyhrálo derby ve Zlíně a remizovalo s Jabloncem.

Tři body z Teplic jenom potvrdily skvělou formu týmu. „Do Teplic jsme jeli se sebevědomím. Vzadu jsme to zvládli a dotlačili jsme tam i ty dva góly. Myslím, že ve finále jsme byli lepším týmem, ale nebyl to bůhvíjak kvalitní zápas, alespoň jsem měl z toho takový pocit,“ ohlížel se za utkáním na teplických Stínadlech krajní bek, nebo chcete – li, záložník Slovácka.

Sparta, Slavia, Jablonec a Slovácko. To jsou čtyři kluby, které v novém ročníku ještě neprohrály.

„Je to příjemné, ale dělat závěry po třech kolech je ještě hodně brzy. Na druhou stranu se po vydařených zápasech líp trénuje, únava odchází rychleji. Mančaft je ve větší pohodě,“ přiznal Jan Kalabiška.

Ještě před zítřejším duelem proti Příbrami, mělo Slovácko ve středu nastoupit ve druhém kole národního poháru na hřišti třetiligového Vyškova. Domácí MFK, podobně jako většina neprofesionálních klubů, nakonec z Mol cupu, údajně z důvodu velké marodky, odstoupili.

Velmi nás to mrzí a zároveň se vám omlouváme, snad nás chápete. Píše se na webu fotbalového Vyškova.

Jak moc těší fotbalisty Slovácka postup bez boje? „Je jasné, že bychom raději hráli. Mohli jsme mít místo tréninku zápas, ale je to rozhodnutí soupeře, s tím nic nenaděláme,“ povídá na závěr třiatřicetiletý fotbalista.