Slovácko rozdrtilo Plzeň a lví podíl na parádní výhře měl Lukáš Sadílek. Sám se podobnému hodnocení bránil.

„Tak to nevím, jestli to byl můj nejlepší zápas. Z hlediska přihrávek a gólu asi jo. Jsem hlavně rád, že jsem pomohl týmu. Poslední zápasy nebyly z mojí strany takové, jak bych si představoval. Nezvládli jsme je herně ani výsledkově. Pokazili jsme si je v závěru,“ naráží Sadílek na prohry proti Spartě, Zbrojovce a pokračoval v hodnocení zápasu.

„Jsem za všechny moc rád, že jsme Plzeň zvládli. Pro nás je to strašně důležitá výhra s obrovsky silným soupeřem – jsou to důležité tři body. Myslím si, že předvedenou hru jsme si tři body zasloužili. Byli jsme na zápas dobře připravení.“

Havlík, Kalabiška, znovu Havlík, Sadílek a dorážející Hofmann, který už měl snadnou práci. Po této ose dalo Slovácko důležitou druhou branku. Byl to rozhodující moment zápasu? „Byl to hrozně důležitý moment,“ povídá Sadílek a přidává další postřehy.

„Zápas byl o dalším gólu. Ve druhé půlce jsme měli takovou mizernou desetiminutovku, ve které jsme slezli dolů a přestali jsme hrát. Přestali jsme Plzeň napadat, měli jsme ve hře trošku chaos. V přerušené hře jsem se domluvili, že takto to nejde. Druhý gól byl obrovsky důležitý – měli jsme lehčí nohy. Zápas jsme výborně dohráli, závěr už jsme si pohlídali.“

Slovácko porazilo plzeňskou Viktorku potřetí v řadě. I přes prohru odehrálo v minulém domácím zápase slušný zápas proti pražské Spartě. Mají duely proti silnějším soupeřům pro výběr trenéra Martina Svědíka větší motivaci?

„Asi jsou ty zápasy trošku specifické. Je to o něčem jiném. Ty týmy přijedou tvořit a my se můžeme soustředit na brejky. V jiných zápasech se nám to tolik nedařilo. Na Plzeň jsme se soustředili i na tréninku. V zápase jsme dobře dohrávali balony, dostupovali jsme dobře do šestnáctky a čtyři góly nám byli odměnou,“ zakončil hodnocení vydařeného duelu spokojený Lukáš Sadílek.

Plzeň utrpěla na Slovácku největší prohru od března 2019. Tehdy podlehla stejným výsledkem pražské Spartě.