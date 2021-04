„Na Mildu se těšíme,“ vzkazuje krajní obránce Viktorie Milan Havel.

Od návratu na Moravu ale s Viktorkou neprohrál, ve třech vzájemných zápasech získal všech devět bodů, naposledy se radoval z výhry 4:0. Uspět chce i nyní, kdy je ve hře nejen čtvrté místo, ale hlavně účast v evropských pohárech.

„Jsme si toho vědomi. Určitě chceme domů odvést nějaký bod. Do Plzně jedeme neprohrát,“ vzkazuje zkušený sedmatřicetiletý křídelník.

Stejně jako zbytek týmu se uprostřed týdne naladil výkonem proti Brnu. Slovácku jubilejním padesátým ligovým gólem pomohl skolit Brno a udržet čtyřbodový náskok právě před Plzní, která má však k dobru třaskavou dohrávku se Spartou.

„Já jsem se tím číslem nijak nezabýval. Nesledoval jsem to, ale je to hezky zaokrouhlené. Jsem rád, za každý gól,“ přiznává.

Petržela si svými výkony vydobyl na západě Čech velký respekt, v Plzni patří mezi klubové legendy. V červenomodrém dresu získal čtyři tituly, ovládl pohár, slavil i Superpohár. Navíc si v Lize mistrů zahrál proti Barceloně, AC Milán a jiným slavným týmům.

Nyní však stojí na straně soupeře, kamarády a známé šetřit rozhodně nemíní. „Samozřejmě chci vyhrát,“ usmívá se.

Recept na úspěch zná. „Musíme být aktivní, vpředu napadat, aby domácí nemohli v klidu rozehrávat. Taky nesmíme šetřit krokem. Soupeři se musíme vyrovnat s kombinaci. A tu jejich jim určitě znepříjemňovat,“ říká.

Plzeňští o bývalém parťákovi mluví jenom v superlativech, nesmírně si ho váží. „Pořád prokazuje, jaký je to hráč. Dosáhl skvělé gólové mety. Musíme si na něj určitě dávat pozor, těžce se brání. Je rychlý, nebojí se jít jeden na jednoho, ale věřím, že to zvládneme,“ uvedl Havel na klubovém webu.

„Milan je jedním z hráčů, kteří Slovácku pomáhají k dobré sezoně,“ míní asistent trenéra Plzně a někdejší Petrželův parťák Marek Bakoš. „Je to výborný hráč, což ukazuje už delší dobu. Může přispět ke kvalitě zápasu. Na druhou stranu víme, kde jsou jeho i soupeřovy slabiny, a toho se budeme snažit využít,“ pronesl.

Celek z Uherského Hradiště venku dvakrát v řadě neuspělo, po triumfu nad Zbrojovkou je ale zase v ráži. Dál už ztrácet body nechce. „Čeká nás obrovsky těžký zápas, ve kterém se může lámat sezona. Pojedeme tam vyhrát,“ burcuje záložník Vlastimil Daníček.

Zatímco zkušený středopolař už je zdravotně v pořádku, Navrátil s Ciciliou a Kalabiškou stále chybí. „Pro nás je těžká doba. Nemáme tak široký kádr jako Sparta nebo právě Plzeň. Potřebujeme každého hráče, aby si někteří kluci, kteří hrají každé utkání, trošku odpočinuli,“ říká kouč Slovácka Martin Svědík.

V sobotu večer se musí obejít i bez vykartovaných Divíška a Jurečky. Zato domácí trenér Adrian Guľa naopak může počítat se Limberským a Káčerem, kteří ve středu v Teplicích chyběli kvůli disciplinárnímu trestu.

„Nahrazovat hráče v tomto období je trend, těch ztrát kvůli zranění či karetním trestům bývá více. Nám v Plzni se to zatím daří a vždy je dobře, když se vám hráči vracejí,“ těší Bakoše.

Plzeňští zvítězili na Stínadlech 1:0 a udrželi kontakt s elitní čtyřkou. Moravané ale nechtějí svoji pozici vyklidit. „Slovácko je překvapením této sezony, ale vždy to byl nepříjemný soupeř,“ myslí si Havel.

„Hraje jednodušší fotbal, nahoře má rychlé hráče. Očekávám, že budou hrát podobným stylem, jako když jsme tam my hráli na podzim. Čeká nás těžký zápas, ale chceme ho zvládnout. Je to v našich silách a věřím, že to zvládneme,“ přeje si.

Oba týmy si nic nedarují. Dobře vědí, že se hraje o hodně. Napětí je cítit i v šatně. „Těšíme se, bude to zajímavý zápas. Slovácko je přímý konkurent, ale nesmíme do toho jít zase nějak přemotivovaní, aby nám to neublížilo,“ varuje Bakoš.

Předvánoční duel v Uherském Hradišti překvapivě jasně opanoval domácí výběr 4:0, teď to zřejmě taková selanka nebude. „Už je to dlouho, takže na to nějak nemyslím, ale je třeba si říci, že jsme tam prohráli naprosto zaslouženě,“ uznal Havel.

FORTUNA:LIGA, 29. kolo -

FC Viktoria Plzeň (5.) - 1. FC Slovácko (4.)

Výkop: sobota v 18.30, Doosan Aréna

Rozhodčí: Hrubeš - Vlček, Nádvorník (Hanousek) | VAR: Ginzel | AVAR: Kubr

Ligová bilance: 16-8-7

Poslední zápas: 0:4 (11. Kalabiška, 50. Hofmann, 80. Sadílek, 90. Kubala, 20. prosince 2020)

Pravděpodobné sestavy: Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Limberský – Káčer, Kalvach – Kopic, Šulc, Falta – Beauguel. Trenér: Guľa.

Slovácko: Nemrava – Reinberk, Hofmann, Kadlec, Šimko – Petržela, Havlík, Daníček, Sadílek Kohút – Kliment. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 1:1