„Popravdě v našich optimistických prognózách jsme počítali s nákladem na vyhřívání okolo jednoho milionu korun. V tuto chvíli ale vidím, že budou ještě o polovinu vyšší,“ odhaduje ředitel fotbalového klubu FC Fastav Zlín Leoš Gojš.

A v jaké kondici vlastně nyní je trávník ševců?

„Nic moc, jako všude. Topíme prakticky celou zimu, stálo nás to majlant. Nejde totiž v této tuhé zimě přestat. To bychom pak promrzlou trávu neprobudili,“ hlásí hlavní správce zlínského fotbalového stadionu na Letné Ladislav Podmela, který se o zdejší trávník stará již téměř čtvrt století.

„Sice jsem měl obavy, ale rozhodně co se kvality hřiště týče, nejsme na tom nejhůře. Spíše v průměru,“ odhaduje podle televizních záběrů z konkurenčních ligových stánků 56letý odborník na fotbalový pažit a jeho údržbu.

Výrazně hůře jsou na tom aktuálně v Jablonci a na Bohemce, kde souběžně hraje své zápasy nováček z Pardubic.

„Ty jsou na rekonstrukci. Strašně ale vypadá také ten v Teplicích. Naopak velmi pěkně vypadá trávník na Andrově stadionu v Olomouci a také ve Starém Městě. Co ale platí nyní, nemusí platit za týden. Musíte mít i trochu štěstí. Stačí špatné počasí, jeden dva zápasy, a už trávník těžko zachráníte,“ krčí rameny Podmela.

A do jaké teploty dokáže například ve Zlíně vyhřívání, které je zabudováno 22 centimetrů pod povrchem, udržet hřiště v kondici pro mistrovské utkání?

„Jakýkoliv mráz mu vadí. Horší pro něj je voda, tedy déšť a sněžení. Vždy se modlím, aby minimálně dva dny před zápasem nepršelo, nesněžilo. Pokud se totiž před zápasem prolije, je to průšvih,“ přiznává hlavní správce.

Všechny fotbalové kluby sice hrají mistráky na přírodní trávě, ale aby jej pošetřili, ve zbytku týdne trénují na umělé trávě. Málokterý klub má totiž k dispozici vyhřívanou i tréninkovou plochu.

„Naštěstí jsou u nás všichni soudní a příliš nebreptají, že musí na Vršavu,“ oceňuje Podmela.

„Normálně má nyní trávník odpočívat a popravdě jsem podobnou situaci, kdy se hraje prakticky celou zimu, ještě nezažil. Těžko říkat nějaké prognózy. Bohužel aktuálně máme na ploše málo trávy, téměř třetina se hrou v nedobrých podmínkách, kdy byl podmáčen, vysekala v posledním zápase minulého roku s Teplicemi,“ vzpomíná Podmela.

Mnoho nových fíglů, jak trávník i v kritických stavech co nejvíce ochránit a mít připravenou regulérní hrací plochu, nemá ani on.

„Když je hřiště moc mokré, pískuje se. Pískovali jsme už na podzim, před Vánocemi. Na hřiště jsme nasypali dvacet tun, chvílemi to vypadlo strašně. Ale časem se ztratil a o co hůře to tehdy vypadalo, o to lépe drží. Když je hřiště podmáčené, buď z toho uděláte pískoviště nebo se nezapískujete a pak hrajete na blátě,“ krčí rameny Podmela.

Naposledy velkou rekonstrukci dělali ve Zlíně před čtyřmi roky.

„Tehdy se strhla svrchnice a zasela se nová tráva, která je dodnes,“ hlásí Podmela.

„Prakticky co dva tři roky musel trávník procházet větší rekonstrukcí. Pokud se ale bude jako nyní hrát i v zimě, budou muset tento ne zrovna levný proces procházet všechny kluby každý rok,“ dodal smířlivě ředitel zlínského klubu Leoš Gojš.