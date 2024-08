Fotbalisté Slovácka remizovali ve třetím kole první ligy s Bohemians 1905 bez branek a v novém ročníku nejvyšší soutěže stále čekají na první výhru i vstřelený gól.

„Je potřeba se více tlačit do vápna, posílat tam víc centrů. Mít tam větší hlad po gólu. Být agresivnější, ať spadne nějaký gól, kterým se to protrhne,“ míní kouč Slovácka Roman West.

Spokojený mohl být pouze s druhým poločasem. Úvodní část Moravanům nevyšla podle představ.

„Do zápasu jsme vstoupili nervózně. Celý první poločas to z naší strany nebylo ono, možná to pramenilo z rozestavení soupeře, kterému jsme se chtěli přizpůsobit. Dozadu to ještě šlo, ale dopředu jsme si vytvořili velmi málo akcí,“ ví dobře.

„Po přestávce jsme se zlepšili, nadechli jsme se, ale do vedení jsme nešli. Hra se v závěru vyrovnala, bylo to chvílemi až divoké, oba týmy mohly dát gól. Je škoda, že jsme to nebyli my,“ dodal zklamaně.

Tým z Uherského Hradiště má na kontě dva body, první získal rovněž za domácí remízu 0:0 se Slavií.

Slovácko doma v lize s Bohemians neprohrálo čtvrtý z posledních pěti zápasů. Na tříbodový zisk před vlastními diváky ale od prosincové výhry právě nad Pražany čeká v lize už devět utkání.

„Podle mého názoru to byl zápas dvou odlišných poločasů. V prvním jsme měli územní převahu my, ale bez vyložených situací, neboť jsme špatně dohrávali situace v pokutovém území. Měli jsme jednu šanci Matouškem a pak jen závary. Druhá půle byla v opačném gardu, domácí si vytvořili územní převahu, šli přes jednoduché centry, a to nám dělalo potíže. Tento tlak jsme ale zastavili, hrálo se nahoru dolů, utkání mohlo dopadnout jakkoliv. My jsme mohli rozhodnout z brejků, ale chyběly kvalitní poslední přihrávky. Remíza dává smysl vývoji celému zápasu. Bod bereme," uvedl trenér Bohemians 1905 Jaroslav Veselý.