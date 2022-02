I když si Moravané znovu splnili defenzivní povinnosti, hodně toho naběhali, šichtu odedřeli, v útoku byli nedůrazní, prostě jaloví.

„Na dvě střely na branku se vyhrát nedá. Za gólem si nejdeme,“ štve Svědíka. „Do brány se musíme tlačit víc. Taky musíme donutit soupeře k chybám, být hladovější. Když to nezlepšíme, góly dávat nebudeme,“ ví dobře.

Domácí doplatili na absence krajních beků Reinberka a Kalabišky. Záskok v podobě Tomiče a Šimka ofenzivu tolik nepodporoval.

Jinak oboustranně bojovný zápas moc krásy nepobral.

Tisícovka diváků se na stadionu nijak zvlášť nebavila, na podzim viděla v Uherském Hradišti mnohem lepší duely. V neděli to byly samé nákopy a souboje, téměř žádná kloudná akce.

„Z taktického a psychologického hlediska byla velká chyba, že jsme Slavii pustili do vedení,“ ví Svědík.

Při obdržené brance jej zklamali především zkušení hráči, o které se má hra Slovácka opírat.

Podobné to ovšem bylo i v zimní přípravě.

Zklamaný Kadlec: Spousta věcí se dala udělat lépe. V závěru se Slávisté váleli

Moravanům na startu jara schází drajv, herní sebevědomí, loňský elán. „Táhne se to s námi od zápasu s Českými Budějovicemi,“ všímá si Svědík. „Možná je to tím, že se mančaft dostal na svůj vrchol. Třeba to dál nejde a dře to,“ přemítá.

Více čeká třeba od Havlíka se Sadílkem, optimální formu nemají Daníček ani další opory.

„Otázka je, zda je to záležitost jednoho či dvou zápasů nebo dlouhodobý jev,“ přemýšlí nahlas.

„Snad se z toho kluci dostanou a jejich výkony se zase zlepší. Nemůžeme je v sestavě vyměnit, zase tak široký kádr nemáme,“ přidává.

Proti Slavii dal možná trochu nečekaně na hrotu šanci útočníkovi Vechetovi. Nejlepší střelec ligy Jurečka zůstal jenom mezi náhradníky. Do hry šel až po změně stran.

„Nic za tím nehledejte. Venca odehrál 120 minut v poháru. Chtěli jsme mít i kvalitní střídání,“ vysvětluje. „Minule jsme se Slavií prohráli 2:3 i pro to, že do hry nasadila kvalitní hráče ze střídačky. My jsme teď měli nachystané dvojičky, Holzera s Vechetou a Kohúta s Jurečkou,“ říká.

Podívejte se: Slovácko proti Slavii trefilo branku až v závěru. Šlágr nebavil

Mimo hru dál zůstává zraněný forvard Cicilia, v neděli scházeli i Kalabiška s Hofmannem.

„Regiho návrat bude ještě chvíli trvat, Kali byl připravený jenom na osmdesát procent, proto jsem tam radši jsem dal zdravého hráče. Nechtěli jsme riskovat, aby si přivodil vážnější zranění,“ říká. Hofmann má zase komplikovanější průběh nemoci covid-19, parťák Kadlec se z toho dostal dřív.

Navíc veterán Petržela vyfasoval čtvrtou žlutou kartu a v sobotu ve Zlíně hrát nemůže. Kouč Svědík to ale jako problém nevidí.

„Hned po derby hrajeme dohrávku s Pardubicemi, takže dlouho stát nebude. Najdeme jinou variantu, abychom ho nahradili,“ je přesvědčený.

Že by v týdnu dorazila do Uherského Hradiště vytoužená posila na křídlo ale zkušený kouč neočekává. „Já už tomu moc nevěřím,“ prohlásil včera večer.