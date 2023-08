V neděli čeká na Slovácko Bohemians 1905 – to není pro fotbalisty z Uherského Hradiště zrovna příjemný soupeř. V loňské sezoně prohráli svěřenci Martina Svědíka s pražským týmem oba ligové zápasy. Aby se to nepletlo, tak je Klokani vyřadili i z národního poháru.

Fotbalista Matěj Valenta hostuje ve Slovácku z pražské Slavie. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Ovšem úplně jiný vzpomínky má na Ďolíček nová posila Slovácka Matěj Valenta. Zhruba před rokem slavil u potoka Botič s libereckým Slovanem dvoubrankovou výhru. Ve druhé minutě dokonce vstřelil první branku zápasu.

„Stadion mám nějaký kilometr od domu. Pro mě je to příjemné tam hrát, chodí tam spousta fanoušků, je tam bouřlivé prostředí. Zatím mám na Ďolíček jenom příjemné vzpomínky. Na zápas se těším. V hledišti budu mít celou rodinu i pár kamarádů, doufám, že mi kluci nechají nějaké lístky. Věřím, že zápas bude s dobrým koncem pro nás,“ povídá posila z pražské Slavie a dodává.

„Bohemka hraje podobným stylem jako my. Sbírají odražené balony, hodně běhají, hrají nátlakový fotbal a také mají starší mužstvo,“ všiml si Matěj Valenta.

A jestli bude znovu v základu? „Doufám, že jo. Do zápasu je ještě daleko, uvidíme, co bude do neděle.“

V uplynulém kole nastoupil Matěj Valenta v základní sestavě Slovácka poprvé. I přes prohru domácího týmu nezklamal. Jeho výkon ocenil i trenér Martin Svědík. „Podal velmi dobrý výkon. Chtěli jsme ho dostat do hry na víc minut.“

Slovácko proti Olomouci nehrálo zle, jenže z několika příležitostí netrefilo ani branku. Soupeř udeřil po dvou hrubkách (Slovácko – Olomouc 0:2).

Uličný i reprezentant Novák. Zápas Slovácka se Sigmou sledovalo 4 942 diváků

„Příležitostí jsme měli mraky. Říkali jsme si s Petrem Reinberkem, že bychom nedali gól ani do půlnoci. Horší by bylo, pokud bychom si ty šance nevytvořili. To hodnocení vypadá blbě. Hráli jsme dobře, ale doma prohráli, “ přiznal kmenový hráč pražské Slavie a přidal pocity ze zápasu.

„Cítil jsem se v zápase dobře, i když jsem začal ztrátou uprostřed hřiště. Postupně jsem se dostal do hry. Akorát už jsem od nějaké osmdesáté minuty fyzicky nemohl, o střídání jsem si řekl,“ přiznal záložník Slovácka.

Matěj Valenta prozradil, že stadion Bohemians je jenom kousek od jeho domu. Bude po zápase zůstávat v Praze?

To ještě nevím, je to na domluvě s trenérem. Taky bude záležet, jak skončí zápas. Je otázka, jestli budu moct za ním vůbec jít.“ říká na závěr s úsměvem Matěj Valenta.