„Když hrajete proti klubu, ve kterém jste působil, ta je to vždycky specifický zápas. V týmu jsou ještě nějací bývalí spoluhráči, které znám. Nato, že se v Bohemce docela často mění kádr, tak jsou tam pořád takové ty klubové stálice. Přijedu v jiném dresu, do prostředí ve kterém jsem strávil skoro šest let. Na zápas se těším, jsou rozvolněná pravidle, věřím, že přijde hodně lidí. Každý fotbalista rád hraje před plným hledištěm,“ povídá Tomáš Fryšták.

Fotbalisté Slovácka si už v letošním roce vršovický Ďolíček vyzkoušeli. Na konci února tam remizovali proti týmu Pardubic, který tam hraje domácí zápasy. Terén nebyl zrovna ideální, velké zlepšení hrací plochy nemůžou čekat svěřenci trenéra Martina Svědíka ani v sobotu.

„Víme, co nás čeká, každý mančaft se musí s terénem na Bohemce nějak poprat. Budeme se muset přizpůsobit – snad to nebude nějaký velký problém,“ přeje si brankář pátého týmu ligové tabulky.

Domácí fotbalisté jsou na 12. místě pouhé tři body od barážových pozic. Slovácko by už jenom zázrak a velká shoda náhod připravil o účast v první šestce. Favorit je tedy jasný - je to tým z Uherského Hradiště. Tomáš Fryšták se s tím stoprocentně neztotožňuje.

„Bohemka sice hraje v nižším patrech, ale i tak nás čeká složitý zápas. Když se na soupeře podíváme papírově, tak si každý řekne, že jsme favorit. Na druhou stranu vím, že nás čeká velmi těžké prostředí. Doma umí hrát nátlakově, nepříjemně, je to hodně bojovný tým,“ dobře ví Tomáš Fryšták.

Slovácko má v kádru také Vladislava Ljovina, který v pražském týmu před časem také působil. Bude Tomáš Fryšták společně s ruským hráčem vypisovat v případě úspěchu pro kabinu nějaké občerstvení?

„Pokud by se podařilo vyhrát, tak je to samozřejmé. Určitě bychom něco do kabiny přinesli, ale dopředu nic vyhlašovat nebudeme. To se bude řešit až podle výsledku.“

Tomáš Fryšták přišel do klubu v zimní přestávka jistit z pozice dvojky Filipa Nguyena. Díky zraněný prvního gólmana už si na jaře zaknihoval čtyři ligové starty. Čekal takovou vytíženost?

„Čekal, nečekal. Snažím se být připravený, člověk s tím musí počítat. Že to přišlo tak brzy, to nijak neovlivníte. Tak to prostě ve fotbale chodí. Stalo se mi to i na Bohemce. Už jsem tu zkušenost měl. Musím být připravený – teď to přišlo, musím tomu týmu pomoci,“ říká na závěr brankář Slovácka.