Svěřenci trenéra Martina Svědíka čtyři kola po sobě nezvítězili, v derby na Letné padli 1:2 a dál zůstávají sedmí.

„Už po Jablonci v týdnu jsem cítil, že to není ono. Hráče jsem v pátek zastavil na tréninku, že je to z jejich strany upracované. Bohužel si nedali říct,“ povzdechl si náročný kouč Slovácka, který svěřence znovu káral za neúčelnou a pomalou hru.

O UTKÁNÍ

„Oba poločasy byly skoro stejné. Sice jsme byli v držení míče, měli jsme balon víc na kopečkách. Věděli jsme, že Zlín tím, že prohrál 0:5, tak se bude chtít odrazit od kvalitní defenzivy a že se nebude nikam moc hrnou. Že bude spoléhat na nějaké naše ztráty, brejky a na standardní situace.“

O PRVNÍM POLOČASE

„Naše ofenziva byla v prvním poločase bez žádného efektu. My dostaneme balon do křídla, kde si hrajeme na deset přihrávek. To je absolutně neúčelný, nepřímočarý fotbal, který v naší podobě, kvalitě, nemá šanci na úspěch. Mně se vůbec nelíbí. Já mám rád rychlý a přímočarý fotbal s tím, že dáváme balon do šestnáctky. Z toho pak těžíme. Netlačíme se do brány, nedali jsme snad jediný centr. Opticky jsme sice drželi balon, ale nic jsme z toho neměli. Takto nejde hrát.“

O DRUHÉM POLOČASE

„Ve druhém poločase jsme se sice zlepšili, ale v šestnáctce i před ní jsme zase prokázali tu naši nekvalitu, o které jsem mluvil už po zápase s Jabloncem. Za tím vstřeleným gólem jsme nešli tolik. Derby přitom vždycky vyhrává ten, víc kdo chce a kdo má větší srdce. Tentokrát ho měl Zlín, který sice byl v nějaké opozici a více se bránil, ale šel si za tím. V závěru skákal do střel, vykopával balon z brankové čáry. Je škoda, že jsme v závěru šance nedali šance.“

O ROZHODČÍM REJŽKOVI

„Ještě by mě zajímalo, jak si Rejžek vysvětluje to, že když jsme loni hráli v Liberci, tak proti nám pískl tři penaltu. Tu poslední za jednu ruku. Tady byla po střele Navrátila jasná ruka a penalta se nepíská. Asi je to jenom pana Rejžka. By mě zajímalo, jak se tohle posuzuje…“

O ÚTOČNÍCÍCH

„Že nedáváme góly, není jenom věc útočníků. Musíme mít hráče i okolo. Schází nám góly Navrátila, Petržely, Havlíka. Pomoct musí Hellebrand i další hráči. Šašinka se zranil, tak jsme to zkusili s Kalabiškou. S ním jsme se tam moc nedostávali, Když přišel Dvořák, měl šanci, ale nedal ji. Samozřejmě nám chybí Zajíc, který je zraněný. Ten by se třeba někde namotal a gól dal. Ale je to vždycky práce celého týmu. Není to o jednotlivcích. Podle mě si za tím jdeme málo a máme nekvalitu v předfinální fázi.“

O ZRANĚNÍ ŠAŠINKY A ZAJÍCE

„O Ondry je to svalové zranění, v podzimní část už skončil. Zaja do utkání s Jabloncem nastupoval po distorzi kotníku. Bral i antibiotika, přesto chtěl mermomocí hrát, což se možná projevilo i na jeho výkonu. V týdnu musel odstoupit, protože kotník ho bolí.“

O MOŽNÉM PODCENĚNÍ

„Ano. Mysleli jsme si, že jsme fotbalisté. Byť jsme v pátek na to hráče upozorňovali. Ne že bychom neběhali, tomu Zlínu jsme nic nedovolili. Ale na fotbalisty jsme si hráli v momentu, kdy jsme neměli. V neúčelných prostorech, kde to má být jedna narážečka a kvalitní centr před bránu. Ne jak Juročka desetkrát centruje a u toho to devětkrát zkazí.“

O STANDARDNÍCH SITUACÍCH

„Patnáct zápasů nedostaneme ze standardky gól, teď nám to tam padá. Možná že se tomu teď věnovat nebudeme a necháme tomu volný průběh.“

O HELLEBRANDOVI

„Taky se přičinil k tomu, že účelnost fotbalu nebyla taková. Ve Zlíně to bylo těžší utkání. Viděli jsme souboje tělo na tělo s Jiráčkem. Je to ale mladý kluk a vždycky se sveze s týmem. V hodnocení bych byl opatrnější. Byl to průměrný výkon. Čekal bych od něj víc. Nebyla tam třeba od něj střela na branku, vytvoření nějaké šance. To se od podhrotového hráče čeká. Když nastupuje v základu, mám na něj samozřejmě stejné nároky jako na další hráče.“