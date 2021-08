Stejně jako při letošní premiéře v Liberci jim i doma proti Českým Budějovicím ke třem bodům stačila jediná trefa. Fotbalisté Slovácka zvládli i druhou ligovou šichtu, Dynamo povalilo technickou střelou záložníka Michala Kohúta, po výhře 1:0 zůstávají společně se Spartou a Slavií stoprocentní, navíc jako jediní dosud neinkasovali!

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík | Foto: Deník / Libor Kopl

„Mužstvo zase ukázalo charakter a srdce. Hráči šli do vyždímání. Někteří, hlavně ti klíčoví, toho měli plné zuby. Proto jsem rád, že to kluci takto zvládli. Po pohárovém vyřazení je to pro nás velmi důležitá výhra,“ uvědomuje si kouč Slovácka Martin Svědík.