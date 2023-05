Dvakrát dotáhli náskok soupeře, z Plzně si po čtyřech porážkách odvezli cenný bod. Fotbalisté Slovácka vstoupili do nadstavbové části FORTUNA:LIGY venkovní remízou 2:2, kterou jim zajistily trefy Kalabišky a střídajícího Vechety, a dál nahání čtvrté klokany.

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík. Foto: 1. FC Slovácko | Foto: 1. FC Slovácko

„V tabulce máme bod navíc, příště jedeme na Bohemku. Myslím, že budou rozhodovat zápasy právě s ní nebo doma s Olomoucí. Na venkovních hřištích je každý bod cenný,“ vnímá kouč Slovácka Martin Svědík.

Jeho tým počtvrté z posledních pěti kol neprohrál a dál živí naději na účast v Evropské konferenční lize.

V Plzni prokázal morální sílu a nakonec i kvalitu v ofenzivě.

„Jsem samozřejmě rád, že jsme za nepříznivého stavu reagovali, dvakrát vyrovnali a máme bod, ale určitě nemůžu být spokojený s určitými pasážemi hry. Ať už to byl první poločas nebo některé věci z druhé půle. Ale musím si cenit toho, že mužstvo pracovalo až do konce,“ těší Svědíka.

Týmu z Uherského Hradiště ovšem v Doosan Areně znovu nevyšel začátek, na rozdíl od předcházejících zápasů ale brzy neinkasoval.

Tentokrát všechny branky padly až ve druhém poločase, Moravanům pomohli střídající hráči.

„Trávník, Vecheta i Siňavskij hru oživili,“ souhlasí Svědík.

První poločas si ale musí s hráči rozebrat. Takto se Kadlec a spol. ve Štruncových Sadech prezentovat nechtěli.

„Poslední tři zápasy tady vypadaly úplně stejně. Zase náš výkon byl ustrašený, bez pohybu. Měli jsme zbytečný respekt, po zisku míče nám chyběla kvalita směrem nahoru. Někteří hráči se schovávali, nechtěli hrát,“ vypozoroval z lavičky.

Kalabiškovi přišlo, že Plzeň tlačí rozhodčí: Zvládli jsme to. Dobrá remíza!

Hosté první poločas přežili bez inkasované branky jen díky skvělému brankáři Ngyuenovi.

„Prvních třicet minut byl výkon směrem nahoru velmi slabý. Soupeři jsme navíc nabídli sólový nájezd, další dvě šance,“ připomíná pardubický rodák.

Slovácko se začalo osmělovat až po půlhodině hry, nicméně se dostalo jenom do dvou zakončení, brankáře Staňka v podstatě neohrozilo.

Viktoria výborně vstoupila i do druhé půle. Po přímém kopu Kalvacha neobsazený stoper Hejda hlavou otevřel skóre. Třiatřicetiletý stoper vstřelil třetí ligový gól v sezoně, všechny zaznamenal v posledních čtyřech zápasech, do kterých zasáhl.

„Gól ze standardky nás paralyzoval,“ všiml si Svědík. „Na můj vkus jsme strašně faulovali. Domácí přitom měli nebezpečné i auty,“ připomněl. Slovácko mohlo rychle odpovědět, ale Reinberkovu střelu z úhlu vyrazil Staněk.

Plzeňský gólman ale v 64. minutě obrovskou chybou daroval hostům vyrovnání, když mezi nohama propustil slabou Kalabiškovu hlavičku po centru střídajícího Trávníka.

Hosté převzali iniciativu a sahali po obratu, jenže Reinberk hlavou zamířil nad břevno.

Viktoria šla podruhé v zápase do vedení po hlavičce Kaši, kterou Nguyen ještě vyrazil, ale Durosinmi z hraniční situace doklepl míč do sítě.

Slovácko však bleskově odpovědělo. Po rohovém kopu Petržela vrátil míč do šestnáctky a Vecheta i s přispěním teče Durosinmiho hlavou překonal nejistého Staňka.

Mládežnický reprezentant skóroval potřetí v sezoně. „Je to mladý hráč, každý gól mu pomůže. Musí dál sbírat zkušenosti, ale je dobře, že se trefil. Jemu ale spíš svědčí, když do zápasů doskakuje jako střídající hráč. Kdyby to bylo častější, je naše postavení v tabulce výrazně lepší,“ je přesvědčený Svědík.

Západočeši ale byli v závěru blíže vítězství. Střídající Kopic pálil vedle a Sýkorovu tečovanou ránu zneškodnil Nguyen. Durosinmi pak v nastavení mířil nad.