I když fotbalisté Slovácka mají dva týdny klid, hlavní architekt úspěchu bude dál pracovat. „Taky bych potřeboval vypnout, ale jako trenér nemůžu. I když mám přípravu víceméně naplánovanou, hotovou, i o dovolené budu přemýšlet o mančaftu. Čeká nás soutěž navíc. Musíme se na to dobře připravit a chytit to hned od začátku,“ říká Svědík.

Ve Slovácku se bude v červnu řešit hlavně složení kádru pro příští ročník. Celek z Uherského Hradiště udrží záložníky Sadílka i Havlíka, na odchodu jsou po vypršení smlouvy zřejmě jenom Kliment s Hofmannem, byť i u nich existuje malá naděje, že na Moravě zůstanou.

„Odchod těchto dvou hráčů byl avizovaný, ale ještě to není úplně stoprocentní. Věci se řeší za pochodu, jsou nejasné. Pracujeme na tom, abychom kádr posílili. Nic konkrétního ale nevím, žádná jména ode mě nečekejte. Nemohu k tomu vůbec nic říct,“ brání se.

Jasněji by mohlo být v nejbližších dnech. O víkendu si hráči i vedení Slovácka vychutnávali nejen triumf nad Zlínem, ale hlavně závěr nadmíru povedeného ročníku.

„Jsem rád, že jsme vítězstvím v derby potvrdili celou sezonu. To je pro mě nejdůležitější,“ řekl.

Bývalý kouč Ostravy, Mladé Boleslavy nebo Jihlavy zařadil čtvrté místo ve FORTUNA:LIZE a postup s regionálním klubem do Evropy ve své trenérské kariéře hodně vysoko.

„V naší práci, ať už umístěním nebo ve hře, je vidět určitý posun, což je pro trenéra největší vyznamenání,“ těší Svědíka. Fotbalisté Slovácka zakončili famózní sezonu výhrou nad Zlínem, triumf v derby si vychutnali i s rodinami. Zdroj: Deník/Stanislav Dufka

Tvrdá práce se mu znovu vyplatila. „U mě víte, že na hráče mám velké nároky, ale je to proto, že z nich chci dostat maximum. Jestliže hráč má fotbal rád, je to profesionál, tak to ze sebe prostě musí dostat,“ říká. „Potvrzovalo se to hlavně v zápasech, kdy jsme nehráli až tak dobrý fotbal a kdy se nám úplně nedařilo,“ pokračuje.

I když Moravané v závěru sezony nepředváděli žádný extra oslnivý fotbal, těžké zápasy dokázali urvat bojovností, poctivostí i taktickými výkony. V souboji o poháry předčili Liberec, Ostravu i Plzeň, za sebou nechali i další konkurenty. I proto mohli v sobotu večer společně s oddanými fanoušky tak mohutně slavit.

„Mužstvo dokáže hrát na krev. I když se nám nedaří fotbalově, dokážeme to přelomit na svoji stranu jiným způsobem. Toho si člověk cení,“ prohlásil.

Svědík navíc dokáže uznat sílu soupeře. Protivníkům častokrát prokázal respekt, vysekl jim poklonu. I díky pokoře se Kadlec a spol. vyšroubovali skoro až na vrchol. Lépe skončit ani nemohli.

„Byla to sezona se vším všudy. V takovémto regionálním klubu se to jednou za čas sejde. Když jsme se dostali navrch, chtěli jsme něco dokázat, přepsat klubovou historii, mít za sebou nějaký úspěch. Bylo vidět, že si za ním mančaft šel,“ oceňuje.

Hráčům poděkoval za přístup i výkony. „Sezona byla dlouhá a těžká. Kluci ji však odpracovali skvěle. Hlavní poděkování patří jim. Sešla se tady skvělá parta, každý v ní měl nějakou svoji úlohu,“ říká.

Svědík nezapomíná ani na kolegy z realizačního týmu, své parťáky. „Třeba Pepa Mucha zkvalitnil standardní situace, hodně si cením kondičního trenéra Mirka Mikšíčka, který odvedl výbornou práci. Zapomenout nesmím na Luboše Přibyla, Honzu Palinka, maséry a další lidi, bez kterých bychom tak daleko nedošli,“ dodává závěrem.