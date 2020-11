„Na zápas jsem se těšil. Po delší době jsem byl v základu, mám ze svého výkonu dobrý pocit,“ povídal devětadvacetiletý bek před zítřejší dohrávkou proti Příbrami.

V reprezentační pauze hrajete odložený zápas proti Příbrami. Ta je poslední, asi se nemůžeme bavit o ničem jiném, jako o třech bodech. Souhlasíte?

To utkání musíme jednoznačně vyhrát. Chceme se posunout v tabulce do horní poloviny, to můžeme jenom výhrou. Kvalitou kádru tam patříme.

Zápasy, ve kterých jste jednoznačný favorit, nejsou ve vyrovnané lize jednoduché…

Určitě ne. V uplynulém kole se Příbram dlouho Baníku bránili i v deseti hráčích. Ta kvalita kádru tam je, jsou tam tři čtyři zkoušení hráči, nějaké talentované mladíky si trenér Horváth přivedl z Plzně. Čekám, že soupeř bude běhavý, není možné ho podcenit. Také nemají co ztratit, přijedou s čistou hlavou.

Už jste nedali tři zápasy gól. Jaký má fanoušek očekávat zápas?

Tak doufám, že to budou gólové hody v náš prospěch. V týdnu byla v kabině debata, o tom, že nedáváme góly, tak jsme se v přípravě na to víc zaměřili, abychom ty naše příležitosti využili. Dostáváme se do nich, jenom je potřeba je proměnit.

Další nepříjemná šňůra je šest zápasů bez výhry na domácím trávníku. Víte o té bilanci?

Samozřejmě. Proti Příbrami to musíme nějak zlomit, ubojovat, ukopat, ale prostě vyhrát. Doma bychom měli vyhrávat každý zápas. Poslední roky máme s Příbramí příznivou bilanci, daří se nám na ně i gólově. Osobně mám na Příbram jenom příjemné vzpomínky. Doufám, že to tak zůstane i po sobotě.

Vraťme se ještě k zápasu proti Olomouci. Jaké je vaše hodnocení bezbrankové remíze?

Po delší době jsem hrál v základní sestavě. Musím říct, že mám ze svého výkonu dobrý pocit. Sice tam byly obavy, jak to bude po tak dlouhé herní pauze vypadat, ale velmi jsem se na zápas těšil. Měl jsem do zápasu chuť, sice jsme jen remizovali, ale myslím si, že jsme byli lepším mužstvem. Škoda, že rozhodčí nezapískal v prvním poločase penaltu za ruku.

Byla tam?

Byla jasná, později jsem to viděl také na videu. Michal Kohút hlavičkoval, tuším, že to byl centr od Lukáše Sadílka, trefil ruku jednoho z olomouckých hráčů. Podle mě to byla čistá penalta.

Hrál jste na levé straně obrany a docela často jste se pouštěl do ofenzivních výletů. Vycházelo to ze zápasu nebo to byly pokyny trenéra?

Trenér mi dal před zápasem jasný úkol bránit, takže to nebylo na jeho pokyn. Tak nějak to vycházelo ze zápasu. Vlevo hráli Milan Petržela a Míša Kohút, docela mi to s nimi sedělo - dobře jsme kombinovali, ten Španěl, co tam hrál, nijak moc nebránil, takže se celkem dobře útočilo.

Byl to jeden z vašich vydařenějších zápasů?

Určitě ano.

Na jaře jste se utkali se stejným soupeřem také po koronavirové pauze. Byla to po restartu jiná Olomouc?

Na jaře jsem zápas proseděl na tribuně, ale ta dnešní Olomouc byla kvalitnější. Na jaře jsme měli celý zápas pod kontrolou, jen jsme ho nemohli brankou zlomit.

Pocházíte z východního Slovenska. Měl jste čas se v koronavirové přestávce podívat domů?

Doma jsem nebyl od června. Nějakou dobu jsem se nudil v karanténě, v lednu se nám má narodit syn, takže nechceme s manželkou zbytečně v této době cestovat. Manželka pracovala jako fyzioterapeutka v Uherskohradišťské nemocnici, ale od dubna už je doma. Nechtěli jsme se v této koronavirové době vystavovat žádnému riziku.