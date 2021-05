Jednou z příčin mohla být i absence trenéra Martina Svědíka na lavičce domácího týmu. Scházel tam kvůli čtyřem žlutým kartám. Tým koučoval asistent Josef Mucha. „Je klidnější, ale dnes jsme o přestávce potřebovali od pana Svědíka seřvat, abychom hráli to, co máme,“ přiznal nejlepší střelec Slovácka v aktuální sezoně Jan Kliment.

Asistent Josef Mucha vás o poločase neseřval?

Asistent Mucha je o něco klidnější. Je jiná povaha, všechno v klidu vysvětlí. Když jsou spolu, tak se doplňují, to je nejlepší varianta.

Jaký to byl z vašeho pohledu zápas?

Bylo to fyzicky náročné utkání. Dostali jsme branku z naší velké chyby. Nejde nám to, celkově se musíme zlepšit. Víc nakopáváme balony, než hrajeme fotbal. Musíme se soustředit na poslední čtyři zápasy.

Může být prohra i důsledkem nahuštěného programu?

Určitě hraje roli, že jsme prodělali covid, odehráli jsme v dubnu hodně zápasů. Ale nechceme se na to vymlouvat. Celkově se musíme zlepšit a něco s tím udělat.

Cítíte osobně únavu?

Určitě. Jak fyzickou, tak psychickou. Hraju téměř každý zápas devadesát minut. To se na mně podepisuje. Ale nedá se nic dělat. Hráči v Anglii to takhle mají každé tři dny. Když to nejde fotbalově, snažím se aspoň o to rvát. Jsem strašně rád, že se uzdravil Regi (Rigino Cicilia). Možná mi pomůže trošku si v některých zápasech odpočinout.

Jaké byly vaše souboje se stoperem Šimkem? Byly v nich i emoce?

Bránil tak, že mě furt tahal rukama. Což pan sudí neviděl. Když pak vyskočím metr nad něj a normálně hlavičkuju, odpíská to jako můj faul. To úplně nechápu.

Čtyři zápasy jste nedal branku. Trápí vás to?

To pramení z práce celého týmu. Teď nám to nejde, nevytváříme si jasné šance. Já se do nich v posledních zápasech moc nedostávám. Musíme na tom zapracovat a nehrát jenom na náhodu.

Po jednom zákroku jste chtěl penaltu. Byla?

Myslím, že mě jejich hráč rozhodil a pan rozhodčí se na to nešel ani podívat. K tomu řeknu jedno: proč tady máme teda to video?

V posledních čtyřech kolech máte příznivý los. Je tam pořád šance na evropské poháry. Souhlasíte?

Pokud budeme hrát jako první poločas proti Boleslavi, je úplně jedno, jaký máme los. Musíme se zlepšit ve všem a vyždímat ze sebe úplné maximum.

Po delší době se hrálo s diváky. Vnímal jste to?

Jasně, vnímal jsem to, děkujeme jim. Dali mi víc sil do hry.

V různých médiích se spekuluje o vaší budoucnosti. Zůstanete ve Slovácku i příští sezoně?

To bych zatím nerad komentoval. Všechny varianty jsou otevřené.