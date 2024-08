Hosté byli ze začátku utkání aktivnější, měli víc míč na svých kopačkách, ale nevytvořili si žádnou šanci. Na straně Slovácka tvrdou střelou Havlík vyprášil rukavice Reichlovi. To byla první půlka.

„Utkání jsme začali nervózně, celý první poločas to nebylo ono. Možná to pramenilo z našeho rozestavení 3-5–2. Chtěli jsme se přizpůsobit soupeři, abychom ho eliminovali. Vzadu to celkem šlo, ale dopředu jsme si vytvořili málo. Jediná šance přišla od Havlase (Marka Havlíka), to bylo všechno,“ hodnotil první půlku domácí trenér Roman West.

Druhý poločas bylo aktivnější Slovácka, které přitlačilo hráče Bohemky před velké vápno, ale kloudná gólová šance nepřicházela. Neprosadil se ani střídající Kozák, který hodně hecoval domácí fanoušky.

„Kozák naši hru víc rozhýbal za obranu. Do druhé půlky jsme vstoupili dobře. Prvních patnáct, dvacet minut to bylo dobré, ale nedokázali jsme se po našem tlaku dostat do vedení. Pak se hra vyrovnala, něco jsme měli my, něco soupeř. Ke konci zápasu jsme měli tlak, mohli jsme dát gól. Paťa Blahút měl šanci, Kozák přebíral dva míče za obranou, to jsme mohli lépe dohrát,“ smutnil po další domácí ztrátě Roman West.

Slovácko nedává góly, přesto v týdnu přestoupil do Karviné útočník Filip Vecheta a jenom za béčko hrál Marko Kvasina.

„Na Filipa přišla zajímavá nabídka, tak se prodal. Z mého pohledu není, co řešit. Musíme se zaměřit na hráče, kteří jsou tady. Přístup Kvasiny k tréninku nebyl na nominaci k zápasu,“ vysvětloval domácí trenér, který může už v příštím kole spoléhat na Pavla Jurošku.

„Skončil mu trest. Hrál za béčko, aby neztratil herní praxi, jeho rychlost může být pro nás klíčová a může nám pomoci,“ věří.

Jaký naordinuje Roman West svým svěřencům recept na střílení branek? Kdy mužstvo konečně protrhne střeleckou mizérii?

„Je potřeba se více tlačit do vápna, posílat tam víc centrů. Mít tam větší hlad po gólu. Být agresivnější, ať spadne nějaký gól, kterým se to protrhne,“ dodává.