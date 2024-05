Má rád takové zápasy. Vyprodaný stadion, emoce, natěšení a lehká nervozita před velkým mačem. Pavel Juroška už se těší na neděli. V prvním kole nadstavby přijede Do Uherského Hradiště pražská Sparta. Lídr ligy, největší aspirant na mistrovský titul, mužstvo plné reprezentantů.

Fotbalista Slovácka Pavel Juroška se raduje z gólu v síti pražské Sparty. | Foto: 1. FC Slovácko

Útočník Slovácka má na letenský tým jenom ty nejlepší vzpomínky. Před rokem ji vstřelil branku, která byla nakonec připsána brankáři Sparty jako vlastní. V únorovém zápase se znovu trefil do sparťanské sítě už regulérně.

„Proti Spartě se mi daří, těžko říct, čím to je. Přijede aktuálně náš nejlepší klub, o zvýšené motivace nemusíme ani mluvit, bude ji mít celý tým,“ hlásí před očekávaným duelem rodák z Prostřední Bečvy na Vsetínsku.

Slovácko si v posledním kole základní části zajistilo postup do Skupiny o titul. V Českých Budějovicích jste vydřeli bod až v samém závěru. Bylo to drama – souhlasíte?

Určitě ano, v první půlce jsme dali gól, nastřelili dvě tyčky. Sám jsem tam měl ještě jednu šanci. Vytvořili jsme si nějaký tlak, velká škoda, že jsme nepřidali ještě jednu branku, zápas by vypadal jinak. Nakonec jsme zápas dokázali otočit alespoň na remízu.

Bude nadstavbová část ligy jiná soutěž?

Čekají nás zápasy proti nejlepším týmům ligy. Máme šanci se porovnat s top českou špičkou – je to pro nás velká výzva. Věříme, že zápasy budou mít skvělo atmosféru – všichni se na ně těšíme.

Cíl týmu postup do nejlepší šestky jste zvládli. Jaké máte ambice v nadstavbě?

Skončili jsme v té nejlepší skupině, chceme ukázat, že tam patříme. Chceme získat, co nejvíc bodů a potrápit všechny favority.

Na Spartu se vám daří. Před rokem si vaši střelu srazil gólman do vlastní sítě. V únoru jste dal Spartě branku. Máte proti vedoucímu celku tabulky zvýšenou motivaci?

Je to tak. Proti Spartě se mi daří, sám nevím, čím to je. Na Spartu bývá obyčejně vyprodáno, přijede nejlepší tým soutěže, je to zvýšená motivace pro všechny kluky. Přijde hodně lidí, mám rád takovou bouřlivou atmosféru.

Co musí Slovácko změnit, aby bylo v nedělním večeru úspěšné?

Musíme vycházet z poctivé defenzívy a přidat něco v útoku. Sparta má kvalitu na každém postu, ty mají navíc zdvojené. Není náhoda, že vedou ligu. Bude to hrozně těžké, ale každý soupeř je hratelný. Už jsme si to sami dokázali v jiných zápasech. Musíme jít do utkání sebevědomě, s tím, že něco uhrajeme.