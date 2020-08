„Nikdo nečekal, že nastane taková situace. U Matyho (Trmala) se o odchodu spekulovalo, tak to nebylo tak překvapivě. Také pro mě bylo velkým překvapení, že Porci (Porcal) skončil ze dne na den,“ přiznal těsně před odjezdem na herní soustředění Vít Nemrava.

Vedení klubu ve středu přivedlo na váš post Matěje Bajzu. Jak se díváte na novou konkurenci?

Tak dalo se čekat, že přijde další gólman. Musím se s tím poprat a vyrovnat. Budeme dva na jedno místo v bráně, tak je to ve většině klubů.

Čekal jste, že po prvním zápase přípravy zůstanete sám?

Myslím, že před začátkem přípravy nečekal vůbec nikdo, že nastane taková situace. Nicméně že Porci skončil ze dne na den, tak to bylo i pro mě velké překvapení. U Matyho se o odchodu spekulovalo, že dostal takovou nabídku, zase nebylo až tak velké překvapení.

V přípravě máte za sebou čtyři zápasy. Odchytal jste většinu. Jaký máte z toho pocit?

Je to pořád jenom příprava a sám sebe nechci hodnotit. Řekl bych to asi takto. Určitě tam byly některé věci dobré a některé horší. Pořád je na čem pracovat a v čem se zlepšovat.

V posledním přípravném zápase v Senici jste vyhráli 1:0. Potěší nula i v přípravě?

Tak nula vás potěší vždycky. Je ale jisté, že se ještě nějakým způsobem musím pořád zlepšovat.

Mimochodem, jak se vám v Senici chytalo?

Bylo strašné dusno a horko. Co se týče fyzické stránky, tak to byl hodně náročný zápas, navíc jsme v plné přípravě. Pro domácí to byla ligová generálka, Senica byla trošku odpočatější. Když to shrnu, tak první poločas byl lepší z naší strany, ve druhé půlce už nám chyběla taková lehkost a větší podržení míče.

Rigino Cicilia, vstřelil v přípravě už čtyři branky. Do klubu přišel jako nová posila s Michalem Tomičem. Jak zapadly obě posily?

Myslím, že oba dobře. Rigino komunikuje anglicky, většinou mu na tréninku překládá Michal Kadlec, ten je jeho hlavní tlumočník. Michal Tomič trénuje s námi, ale z důvodu zranění má ještě v některých věcech na tréninky úlevy. Zapojuje se do přípravy postupně.

Slovácko začalo letní přípravu jako první ligové mužstvo. Není zdlouhavá? Je jiná jako ostatní sezony?

Příprava je jiná trošku v tom, že máme vlastně už třetí přípravu za posledního půl roku. Díky korona pauze jsme měli kratší přípravu před rozběhem ligy. Svým způsobem to trošičky jiné je, ale co se týká ostatních věcí, tak si myslím, že to je téměř stejné. Trenéři mají přípravu dobře načasovanou. Věřím, že moc dobře ví, co dělají, a na začátek ligy budeme připravení.

Jste rád, že alespoň na chvíli změníte prostředí a že se budete připravovat ve Slovinsku?

Jasně, bude to zase trošku něco jiného, určitě se těším. Na atmosféru, na zápasy.

Jaký je váš osobní cíl pro podzimní část ligy?

Ten je jednoduchý. Poprat se o místo, být zdraví a být ve Slovácku jednička.