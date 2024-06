Gólman Slovácka Alexandr Urban je rodák z valašské vesnice Vidče, kterou najdete mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. Tam také začínal ve čtyřech letech s fotbalem.

Fotbalisté Slovácka trénují v Hluku | Video: Libor Kopl

Následně se přesunul do Vsetína a od roku 2017 hájí barvy mužstva z Uherského Hradiště. V uplynulé sezoně chytal většinou za třetiligové béčko, na svůj první ligový debut zatím čeká.

„Několikrát jsem byl na lavičce, ale děkuji i za takovou zkušenost,“ říká mladý gólman a přemýšlí, kdy byl k prvoligovému startu vlastně nejblíž. „Asi letos na jaře, ve 28. kole v Hradci Králové. Tam jsem cítil, že by to mohlo vyjít, ale těžko říct, nevím. Je to věc trenérů.“

Po odchodu Jiřího Borka do Vyškova, je Alex Urban v novém ligovém ročníku znovu v pozici trojky. Bude krýt záda zkušeném borcům Milanu Hečovi a Tomáši Fryštákovi.

„Bude těžké se prosadit, ale věřím, že to v novém ročníku vyjde. Je to jeden z mých nejbližších cílů, odbýt si letos ligovou premiéru. Když ne, tak budu na sobě makat a čekat na šanci,“ povídá gólman, který v dubnu oslavil dvacáté narozeniny.

Nová šestka? Líbí se mi, jak Slovácko fungovalo v minulých sezonách, říká Souček

Jistě je, že v nové sezoně zůstane v Uherském Hradišti. Žádné jeho hostování není aktuálně na programu dne.

Fotbalisté mají za sebou necelých čtrnáct dnů přípravy. Musí si zvykat na změny, které přišly s novým trenérem Romanem Westem. Také gólmani mají nového kouče, místo Luboše Přibyla je trénuje Petr Drobisz.

„Je to druhý týden přípravy. Zatím je to většinou o nabírání kondice i u nás, u gólmanů. I když je každý kouč jiný, tak velký rozdíl mezi přípravou nevidím,“ sypal ze sebe Urban první dojmy z letního drilu.

Dvacetiletý Alex Urban, který byl také v kádru národního týmu do 18 let, to má blíž do krajského města, ale jeho srdce je slovácké.

„Je to pravda, do Zlína to mám z domu blíž, ale žádnou nabídku jsem nedostal, ale i kdyby přišla, tak bych si stejně vybral Slovácko,“ přiznal mladý gólman, pro kterého je vzorem brazilský brankář Alisson Becker.