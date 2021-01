„Každý zápas je důležitý a my se na každé utkání připravujeme individuálně s maximální koncentrací. I Budějovice mají dobré mužstvo a rozhodně nás nečeká nic jednoduchého,“ říká v rozhovoru pro klubový web asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Pokud Moravané těžkou lednovou bitvu zvládnou, pojedou příští neděli do Jablonce v ještě lepší pozici.

„Soupeř je na špici a tam nás možná čeká víc boj než fotbal, protože hřiště tam v posledním zápase dostalo pořádně zabrat. Budeme ale chtít z těchto dvou zápasů získat co nejvíce bodů a určitě to o formě něco napoví. Nicméně jak jsem říkal, do konce soutěže je ještě daleko. Pokud však následující dva zápasy zvládneme, tak budeme na dobré cestě,“ míní Mucha.

Slovácko prožívá na začátku druhé poloviny sezony parádní období. Mužstvo hraje dobře, vítězí a s pětibodovým náskok hájí čtvrtou příčku, která zaručuje účast v předkole evropského poháru.

„Je to samozřejmě výsledek práce celého klubu. Je to dáno i tím, že mužstvo je delší dobu pohromadě. Navíc si myslím, že jsme dobře herně i kondičně připravení,“ uvedl někdejší vynikající záložník, který společně s realizačním týmem drží hráče nohama pevně na zemi.

„Vždycky je na čem pracovat,“ ví dobře otec známé tenistky.

„Akce mohou být přesnější, rychlejší,“ doplňuje.

Borci ze Slovácka také občas mají problémy s koncentrací. Kdy třeba za stavu 3:0 poleví, v závěru zbytečně inkasují a utkání vlastním přičiněním zdramatizují.

„I na tom se snažíme pracovat,“ ujišťuje Svědíkův asistent.

I když z výkonů mužstva a výsledků má velkou radost, snaží se krotit emoce i přehnanou auforii.

„Samozřejmě jsme rádi, že máme nyní formu, kterou chceme udržet co nejdéle. Ale víme, že může přijít i nějaké horší období, protože těch zápasů je před námi ještě hodně. Teprve jsme v půlce soutěže,“ připomíná bývalý hráč Olomouce nebo Zlína.

Na poháry na rozdíl od některých fanoušků či odborníků stále nemyslí.

„My se o tom nebavíme. Samozřejmě tu situaci každý vnímáme, ale držíme se nohama na zemi. Čeká nás ještě mnoho zápasů a jsme ve hře i v pohárové soutěži, takže těch zápasů je opravdu ještě hodně. Navíc liga je vyrovnaná a rozestupy v tabulkou jsou tak malé, že to po pár zápasech může být všechno jinak. Samozřejmě chceme být co nejvýš. Je to pro nás výzva, ale necháváme to v klidu,“ dodává Mucha.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl