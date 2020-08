ROZHOVOR/ Po více než dvou letech se znovu vrací do nejvyšší soutěže. Josef Mucha, který prvního srpna doplnil realizační tým Slovácka a stal se asistentem hlavního trenéra Martina Svědíka, si mistrovskou premiéru v novém klubu odbude na Letné, kde jako hráč Zlína prožil povedenou část bohaté kariéry.

Známý trenér Josef Mucha se coby asistent po dvou letech vrací do nejvyšší fotbalové soutěže. | Foto: www.fcslovacko.cz

V sobotu ale dvaapadesátiletý odborník přijede do Baťova města jako nezvaný host, kamarádství půjde na dvě hodiny stranou. „Už to neberu tak prestižně jako dřív. Přece jenom jsem ve Zlíně několikrát už byl jako soupeř. Vnímám ale, že pro celý region je to hodně sledované a zajímavé utkání,“ říká v rozhovoru pro Deník někdejší ligový záložník, který do Uherského Hradiště zamířil po konci ve Vysočině Jihlava.