Jde do tuhého, FORTUNA:LIGA vrcholí. Fotbalisté Slovácka mají před sebou závěrečných pět zápasů letošního ročníku, ve kterém znovu bojují o účast v evropských pohárech. Pokud chtějí Kadlec a spol. do Konferenční ligy, musí v nadstavbové části získat o tři body víc než pražští Bohemians 1905.

Asistent trenéra Slovácka Josef Mucha. | Foto: 1. FC Slovácko

„Do nadstavby jdeme s odhodláním poprat se o čtvrté místo, které nám zaručuje účast v pohárech. Určitě chceme nasbírat co nejvíce bodů, dostat se před Bohemku,“ přikyvuje asistent trenéra Slovácka Josef Mucha.

Celek z Uherského Hradiště odstartuje klíčovou fázi sezony v sobotu večer v Plzni, kde od osmnácti hodin vyzve obhájce trofeje, třetí tým tabulky.

Západočeši zakončili základní část první ligy domácí remízou 1:1 s Teplicemi, po další jarní ztrátě ztrácejí na vedoucí Spartu jedenáct bodů a na druhou Slavii devět.

„Plzeň sice vypadla z boje o titul, ale pořád je to špičkové české mužstvo. Chceme ale soupeře pozlobit, vysoko presovat. Věřím, že nějaký brejk dohrajeme nebo šanci proměníme. Prioritou pro nás bude, abychom neinkasovali,“ ví dobře Mucha.

Slovácku to v Doosan Areně nejde. V posledních čtyřech zápasech tam nebodovalo, pokaždé domů odjíždělo s prázdnou.

Bídnou sérii se hosté z Moravy nyní pokusí vylepšit, konečně favorita před jeho publikem okrást.

„Je pravda, že v Plzni se nám moc nedaří, ale každý zápas je jiný. Toto je navíc první utkání nadstavby, určitě tam chceme uspět. Věřím, že by se nám to konečně mohlo povést,“ uvedl Mucha.

Je problém, že se do šancí nedostáváme, vnímá Mihálik. I od sebe čekal víc

Problém je, že tým z Uherského Hradiště nestřílí góly, dokonce má jako jediný mančaft z elitní šestky záporné skóre. „Je to rarita,“ souhlasí Svědíkův asistent. „Samozřejmě se tím zabýváme. Podzim byl pro nás náročný, každý hráč měl jiné vytížení. Možná na některé kluky dolehla únava, snažíme se to točit, podle pocitů měnit sestavu,“ přemítá.

Slovácko bude i ve Štruncových Sadech spoléhat na poctivou a organizovanou defenzivu, sehranost, kompaktnost. „Očekáváme vyrovnaný zápas. Chceme hrát vzadu na nulu,“ upozorňuje Mucha. Hosté však potřebují, aby se na konci sezony chytli útočníci, kteří se střelecky souží. Nejde to nejlepšímu střelci Mihálikovi, trápí se i další borci z ofenzivy.

Body tak hlavně přinášejí obránci či záložníci. Třeba poslední duel s Brnem rozsekl krajní bek Reinberk.

„Trápí nás to. Víme, že nemáme v kádru útočníka, který by dal deset nebo patnáct gólů za sezonu, ale žijeme s tím, jak to je,“ zůstává v klidu Mucha.

Někdejší vynikající středopolař věří, že někdo hráčů na konci ročníku procitne, začne střílet góly, potáhne mužstvo. „Bylo by to dobré, protože víme, že moc branek nedáváme a na gólech se podílejí i obránci či záložníci, prostě celý tým. I kvůli tom vycházíme víc ze zabezpečené obrany. Potřebujeme si pomoct gólem z dálky, brankou, kterou nám daruje soupeř svojí chybou,“ přeje si Mucha.