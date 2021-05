Fotbalisté Slovácka ve 30. kole FORTUNA:LIGY prohráli 0:1 a dali šanci soupeřům z Plzně a Liberce v boji o evropské poháry.

„Je to ztráta, ale pořád to máme dobře rozehrané. V sezoně vždycky přijdou nějaké výkyvy, nás to potkalo v této fázi, v posledních kolech. Ve hře je ještě dvanáct bodů, mužstvo kvalitu má. Budeme se rvát do konce. Určitě všichni toužíme po tom, abychom skončili do pátého místa. Snad se nám to podaří. Uděláme všechno proto, abychom to zvládli,“ slibuje někdejší záložník Zlína či Olomouce.

Zápas s Mladou Boleslaví vám ale příliš nevyšel, že?

Utkání se mi nehodnotí dobře. I když jsme do zápasu nevstoupili špatně, přesto nás soupeř hlavně ve středu hřiště přehrával. Držel víc míč, byl lepší v kombinaci. Sbíral víc odražených míčů. V útočné fázi byl nebezpečnější než my. My jsme tam měli tři, čtyři akce, které jsme mohli dohrát lépe. Chyběla nám nadstavba.

I proto jste ve druhé půli přeskupili rozestavení?

Ano. Chtěli jsme víc držet míč. Snažit se prosadit kombinací a centry ze stran, ale až tak se nám to nedařilo. Nebezpečných akcí mohlo být víc. V závěru jsme se snažili nakopávat, sbírat odražené míče. Pomoct si trošku silou, šancí jsme si ale moc nevytvořili, proto jsme gól ani nevstřelili.

Co říkáte na to, že jste v zápase ani jednu netrefili branku Mladé Boleslavi?

Útočným akcím a kombinacím se v tréninku věnujeme pořád. Na posledních dvaceti, třiceti metrech už ale záleží na kvalitách daného hráče, zda udělá kličku, přihraje nebo vystřelí. V prvním poločase se to několikrát nabízelo. Mohli jsme se zapřít, uhrát to. Předfinální ani finální fázi jsme neměli dobrou. I když jsme se tam dostali, akce byly krkolomné. Šlo to vyřešit lépe.

Vzadu to celkem fungovalo. Jak hodnotíte výkon brankáře Bajzy?

Jeho výkon hodnotím velmi dobře. Chytal dobře. Na závěr nám hodně pomohl i v rozehrávce. Za obdržený gól nenese vinu. V závěru, kdy to bylo otevřené, chytil i samostatný nájezd.

Jak jste komunikovali s trenérem Svědíkem?

Martin seděl kousek vedle střídačky, takže i během zápasu jsme spolu dvakrát mluvili. Když byl nějaký problém, tak přišel masér Adam Skřivan. Komunikovali jsme hlavně přes něj.

Jak velkou komplikací je zranění Reinberka a vykartovaní Havlíka s Kohútem?

Rambo (Reinberk – pozn. red.) si sám řekl o střídání. Má nějaký problém se svalem. Zkoušel to, ale střídání bylo vynucené. Je pravda, že se nám vykartovali další dva hráči. Kádr je ale celkem široký, věřím, že to zvládneme i bez nich. Dostanou šanci jiní.

Proč jste střídali Petrželu, který byl hodně aktivní?

Milan je pro nás stěžejní hráč, kvalitu v útočné fázi pořád má, ale zápasů je hodně a chceme, aby nastoupili i další hráči. Chtěli jsme oživit hru, víc to rozběhat. Proto jsme tam dali Honzu Navrátila. Ve druhém poločase jsme to trošku přeskupili, hráli na tři obránce. Snažili se více zahustit střed hřiště. I proto jsme Milana sundali.

Po delší době byli na stadionu diváci. Co říkáte na atmosféru?

Určitě vnímali. Je to super, perfektní. Chceme, aby jich přibývalo. Snad to takto bude pokračovat.

Chvílemi na střídačce plály emoce. Co se vám na výkonu rozhodčího Fraňka nelíbilo?

Zápas se vždycky nějak vyvíjí. Emoce jsou někdy potřeba. Výroky jsou občas takové … Posledních dvacet minut se čas hodně tahal. My jsme chtěli hrát bez faulů, a když byly na hraně, tak se nám to třeba nelíbilo. Ale rozhodčí zápas neovlivnil.